我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

屋崙男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍打傷

記者劉先進／屋崙報導
屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）
屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

屋崙29日晚上近11時發生一件少見的搶劫。一位43歲的男子在家門口被持槍搶劫，他將一筆錢交給劫匪。劫匪拿到錢走開後，卻無緣無故的開槍，打中男子的上身，他目前傷勢穩定。警方懸賞5000元，希望市民舉報線索。

29日晚上10時49分，男性受害者在位於Bancroft Ave 6800街區的家門口，另一男子靠近他，要求交出貴重物品。受害者一開始有些猶豫不決，嫌犯拔出槍威脅。受害者隨即交出一筆數額不詳的錢。當他準備走開時，嫌犯忽然沒有來由（no apparent reason）的開槍，打中受害者上身。劫匪逃跑。受害者送到醫院後，情況穩定。

通常劫匪會開槍擊中反抗的受害者。搶劫得手後再開槍的較為少見。

目前，警方還未公布劫匪樣貌等細節。屋崙犯罪終結者組織（Crime Stoppers of Oakland）和屋崙警察局也懸賞5000元獎金，希望市民能提供線索逮捕嫌犯。知情者可致電510-238-3326或510-777-8572。

屋崙今年的治安狀況堪憂，兇殺、搶劫和槍枝暴力等惡性犯罪不斷飆升。根據警方數據，截至8月中，屋崙已繳獲730多隻槍械，皮崙每月超過100隻槍。

屋崙 警察 槍擊

上一則

任意抬價、取走固定型家具…灣區房市火熱 賣家更貪婪

下一則

美軍史上最醜陋的撤退

延伸閱讀

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍
不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福

不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福
賓州車站開槍傷通勤客 非裔嫌犯被捕

賓州車站開槍傷通勤客 非裔嫌犯被捕
屋崙夜半傳槍響 造成1死2傷

屋崙夜半傳槍響 造成1死2傷
不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福

不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福

熱門新聞

Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19

金山人語／送別林伯真老師

2021-08-26 02:10

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」