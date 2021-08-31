屋崙提供10萬元基金 幫罪案受害者取回被拖車輛

應屋崙警察局的要求，市議會通過的一項價值10萬的基金，將幫助暴力犯罪的受害者取回在襲擊或殺人後被拖走的汽車。（取自市府網站）

應屋崙 警察局（OPD）的要求，由屋崙市長薛麗比辦公室提議，並由市議會通過的一項10萬元的基金，將幫助暴力犯罪 受害者取回在發生襲擊或兇殺後被拖走的汽車 。

青年社區組織「Youth ALIVE！」的數據顯示，伴隨暴力造成的身體和精神上的創傷，醫療費用、喪葬費用和工資損失也隨之而來。在屋崙，一些受害者還需要支付拖車費，以取回被警方作為證據拖走的車輛。如果因槍傷住院3天後，受害者要面臨至少500元的費用，包含200元的拖車費，每日保管費100元，管理費166元。如果受害者籌錢時，費用繼續累積（主要是保管費）。雖然屋崙警局每年可以豁免40輛車的費用，但需求遠遠超過。

東灣快報（East Bay Express）在2018年的一份調查報告發現，大多數拖車發生在非裔和拉丁裔社區。一位「Youth ALIVE！」的客戶在出院時發現，他必須支付超過1000元才能拿回汽車，他無法承受，估計這輛車再也要不回來。

經過犯罪受害人權益組織多年宣導，「Youth ALIVE！」和屋崙警局要求在警局預算中投入資金以支付費用，獲市長薛麗比和市議會批准。從今秋開始，暴力犯罪的受害者將通過警局監督的基金獲得經濟幫助。在2021到2022財政年度，基金將有10萬額度，市長同意下一個財政年度增加到20萬。