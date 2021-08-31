集體訴訟控告Bad Boys保釋金公司案 金山地檢長支持

地方檢察長博徹思說，保釋金行業在人們最需要幫助的時刻趁火打劫，而受害人大多是有色人種。（視頻會議截圖）

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）和加州檢察官 聯盟30日宣布，在加州上訴法院提交非當事人訟狀，以支持Kiara Ferrari Caldwell）提出的對Bad Boys保釋金公司的集體訴訟。

「長期以來，保釋金行業一直有恃無恐地營運，在人們最需要幫助的時刻趁火打劫，而這些絕望和脆弱的人，大多是有色人種。對這類非法行徑執行保護，可以保護弱勢社群成員和加強公眾安全。」博徹思說，「每多一元錢被錯誤轉移到如Bad Boys這樣的企業，就減少一元用於教育、住房和醫療保健。」此案件顯示，地檢處的政策就是絕不尋求金錢保釋，以此確保沒有人因為貧困而受到不公對待。

檢察官聯盟創始人兼行政總監迪貝里（Cristine DeBerry）說：「不幸的是，Bad Boys保釋金公司的所謂策略，與在最絕望時刻掠奪窮人的團夥行徑沒有區別。而本聯盟及其成員就是要站出來保護消費者，免受掠奪性借貸方的侵害。」

根據法庭紀錄，這起訴訟源於Caldwell於2018年6月21日與Bad Boy保釋金公司的糾紛。當時她接到該公司的電話，要求她到其屋崙辦公室為她的朋友做保釋。Caldwell的朋友因店內盜竊被捕。在與Bad Boys的15分鐘匆忙會面中，Caldwell為她的朋友聯合簽署了一份她認為是一次性支付500元的協議。但事實不然，她在不知情中「同意」支付的剩餘保釋金，總數為4500元的額外分期付款。Caldwell幾乎連從鄰近提款機提取的500元都負擔不起，如當時被告知全部法律後果，她就不會簽署協議。

自2018年7月，Bad Boys就開始了為期三個月對Caldwell及其家人和雇主的電話騷擾，該公司隨後還對她發起訴訟。作為回應，Caldwell提出了交叉投訴和集體訴訟，指控Bad Boys的保釋金協議是非法的，因為Bad Boys沒有按照加州民法典的要求，告知所有信貸合約聯署人全部詳情。

2021年4月9日，阿拉米達縣高等法院法官Brad Seligman 批准Caldwell的初步禁令請求，命令Bad Boys停止對未獲告知的聯署人發起訴訟，及制止向他們收款的所有嘗試。

正如檢察官聯盟的非當事人訟狀所言，消費者保護法保障弱勢的聯署人，他們常在徬徨絕望時嘗試把摰親密友保釋出獄，因此沒有注意保釋金協議細節，而這將使那些生活已經很貧困的人，陷入長期債務循環，受影響者大多是有色人種。

保釋金公司大多是在低收入 人士在最無助的時刻，向他們索取高昂費，牟取暴利。在許多情況下，經濟較富裕的人無需保釋金公司協助，可輕易支付法院設定的保釋金額，並在案件結束時獲得全數退款。Bad Boys保釋金公司的做法，使整個刑事司法體系中的不平等長期存在，且更加不平等。