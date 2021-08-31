房奕古箏坊匯演重回華埠 贏得滿堂彩

演員在後台積極備演。（記者李怡/攝影）

一場意境優美的「竹林曉箏 餘意山水」的古箏匯演，周末在華埠 大明星劇院(Great Star Theater)舉辦，獲得了現場觀眾的一片喝彩。這也是房奕古箏坊自從去年2月以來疫情 爆發後的第一次演出。古箏老師房奕說，最近的疫情得以控制，生活秩序漸漸恢復，歷時兩個月的精心準備，才得以讓演出重回華埠。同時，也為兩名得意門生舉辦一個專場表演，希望將中國 傳統古典音樂發揚光大，讓旅居海外的華人後代可以更多了解中國古典藝術與文化。

本次演出，是周泳霖和姜竹筠聯袂獻藝。周泳霖學習古箏八年，因疫情而居家的一年多時間裡，不能面對面學習課程，周泳霖會通過錄製視頻的方式與老師溝通學習。對本次重回華埠演出，他非常激動，這也是在上大學之前在老師和家長面前的一場匯報演出。

姜竹筠學習古箏四年，每周由媽媽帶著她來華埠學習古箏，從未間斷。姜媽媽說道，孩子因為對古典音樂的熱愛驅使她勤奮的練琴，揣摩琴譜中的意境，看到今天兩個孩子行雲流水般的彈奏表演，非常驕傲。

兩位同學演出的曲目包括「從西域隨想」、「秦土情」和「春到湘江」等七首曲子。

大明星劇院是華埠非營利性機構，致力於推廣中華傳統文化，服務華人社區、豐富華人的文化娛樂生活。接下來劇院將舉辦多場中國元素的文藝演出。如慶中秋晚會、廣東大戲等。更多信息請搜索大明星劇院或訪問https://www.greatstartheater.org/。