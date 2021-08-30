佛利蒙市議員黃潔宜 將競選州眾議員第20選區

黃潔宜將競選州眾議員第20選區。（記者李榮／攝影）

佛利蒙第一選區現任市議員黃潔宜（Teresa Keng），幾年前以社區黑馬之姿，首次出來競選公職時就順利當選，之後再順利連任。黃潔宜近日宣布，將於明年競選州眾議員第20選區，希望更上一層樓為民服務，並將於9月份正式競選起跑。

黃潔宜來自台灣，國中畢業後來美，大學唸的是洛杉磯加大（UCLA）經濟系，後又取得加州 的中醫碩士，曾考取中醫執照。她與夫婿Robert Keng育有兩個小孩，一家人在佛利蒙居住多年。曾擔任地產經紀人的黃潔宜，近年來在北佛利蒙經營台式餐廳「Milk & Honey Cafe 迦南廚坊」，同時也是佛利蒙市議員。

「為什麼要選州眾議員？因為我覺得疫情 以來，中小企業、老百姓都因為疫情影響很大，但加州政府做得不夠。」黃潔宜指出，新冠肺炎（COVID-19）疫造成嚴重衝擊，許多中小企業沒辦法營業，而加州公立學校這一年來的應對更是混亂，「疫情之前公立學校的經費就不足，而加州是全球第五大經濟體，可是公立學校的排名卻是掉車尾？」

黃潔宜指出，自己身為學生家長，同時目前她也正在聖荷西州立大學（SJSU）攻讀教育 領導的博士班，因此更能了解各級學校的需要。也希望能從州政府的層級，改變加州的公立教育系統。華人向來重視教育，也相信選民會選擇對於教育議題更為貼近華人思維與價值觀的候選人。

她表示，學前教育也相當重要，現在雖然有針對部分弱勢家庭的免費學前教育，但不足以應付需求。要提升加州未來的整體競爭力，應該要提供全面免費的學前教育，減低家長的負擔之外，也能從小翻轉家庭資源引起的學習落差。

黃潔宜說，自己在經營餐廳的過程中，很明顯能感受中小企業主的生存不易，希望州政府能更為透明、並且更支持商業。她說，自己登記為民主黨，但是路線上算是溫和的民主黨，相信活絡經濟的價值，也希望照顧弱勢。

黃潔宜進一步指出，亞裔現在在州議會代表人數很少，「疫情以來我們受到的歧視更是讓大家感到十分不安，我們需要有更多的亞裔民選官員在州議會代表亞裔的需求。」

黃潔宜競選官網：www.voteteresakeng.com。