Theranos欺詐案即將開庭 荷姆斯若罪成恐判20年

Theranos 創辦人荷姆斯欺詐重罪審判即將展開，引起全國各界注目。(Getty Images)

驗血公司Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 欺詐重罪審判即將展開。由於案情牽涉深廣，引起全國各界注目。被告荷姆斯原來是史丹福大學 學生，2003年於巴洛阿圖創設驗血公司Theranos 時，從史丹福大學輟學，當時她才19歲。現在荷姆斯已37歲，剛有個小嬰兒，卻面臨多項重罪控訴。如罪名成立，將面臨長達20年徒刑。

荷姆斯和前Theranos總裁波瓦尼（Sunny Balwani）被控12項詐欺重罪，騙取投資 者數億資金，並欺騙醫師和病人，稱Theranos的儀器只需幾滴血就可以進行全面檢測。兩人都否認了這些指控。荷姆斯的代表律師還稱，這起案件不但違憲，也缺乏荷姆斯誤導他人的具體證據。荷姆斯與波瓦尼審判將分別進行。

荷姆斯欺詐案審判將於聖荷西聯邦法院舉行，主審法官為戴維拉 (Edward Davila) 。控、辯雙方律師代表與戴維拉法官從8月31日開始將於聖荷西聯邦法院遴選陪審團員。根據報導，審判期間，將有多位名人出庭作證。法律專家表示，雖然控方掌握證據強大，荷姆斯仍有脫罪可能，因此全案審判充滿懸疑性。

專家表示，這次審判凸顯出矽谷文化的強弱點，從崇拜產業轉型、快速創新到引人注目大型企業與大量吸收資金等。全案環繞一個基本問題：荷姆斯是否從投資炒作轉變到蓄意欺詐。有趣的是，荷姆斯似乎以蘋果喬布斯為偶像，喜歡穿喬布斯身前經常穿著的黑色高領衫。

根據法庭資料，審判期間可能出現的名人包括Theranos董事會成員如前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)、前國防部 長馬諦斯 (James Mattis) ，以及前國防部長裴瑞 (William Perry)、前聯邦疾病防治中心主任佛吉 （William Foege)等。

控方指出，數千民眾接受Theranos 所提供的不可靠驗血報告，其中包括一人得到罹患愛滋病毒錯誤報告、另有一婦女得到將流產報告，這項報告同樣錯誤。控方指出，審判期間，將有11名證人出庭作證，「鐵證如山」，另有證據顯示荷姆斯知道檢驗出錯情形。

另德維拉法官新近公布法庭文件顯示，荷姆斯準備對另一名被告，前Theranos總裁巴瓦尼提出性騷擾、心理與情緒騷擾等控訴。荷姆斯律師提出文件顯示，被告「創傷後壓力障礙」(post traumatic stress disorder, PTSD) 造成她行為能力喪失。巴瓦尼的辯護律師團已全盤否認荷姆斯的控訴。

荷姆斯辯護律師團高達十人，大多數來自華府Williams & Connolly，這個律師事務所曾處理過許多轟動全國的訴訟案，包括前總統川普與俄羅斯的關係、前總統克林頓彈劾案，以及伊朗軍火案等。

代表美國政府的控方由四名聯邦司法部檢察官組成，其中檢察官謝恩克 (jeff Schenk) 於2010年聖布魯諾 (San Bruno) 瓦斯管爆炸案事件中，成功將PG&E定罪。