潮商基金會年會 線上線下同辦 除交流資訊還有文藝表演

美國潮商基金會主辦的年會與論壇，28日線下舉行。（記者李榮／攝影）

美國 潮商基金會主辦、美國潮商會、美亞工商聯合會等協辦的2021年會論壇，今年分兩天在線上與線下綜合舉行。28日美國潮商基金會的線下年會在蘇諾（Sunol）舉辦，除了交流資訊以外，還有多場文藝表演，包括中國 駐舊金山總領事館總領事王東華、佛利蒙副市長邵陽、市議員黃潔宜等多位民選官員、社區領袖，以及商界人士都前往祝賀。

本次美國潮商基金會2021年會的主題為：「如何發揮華裔在推動經濟全球化的積極作用及如何推動美中民間友好關係」。潮商基金會理事長林志斯表示，近年來美國與中國的關係比較緊張，在衝突之下雙邊關係並不太友好，「我們（商人）怎麼自處？海外華人 、華裔美國人，也都想盡一些民間的力量，推動中美友好關係。」

他表示，在中美衝突的大架構下，華人在美國的生存空間也出現不小的挑戰。但事實上，理論上應該要政治意識形態歸意識形態，商業貿易規商業貿易，不要混為一談。潮商向來是很有力量的商會，潮商會做生意世界出名，潮商會與基金會也希望作為一個橋梁與平台，促進商機與民間實質的關係。

林志斯進一步表示，以他個人的觀察來說，美中關係緊張，華商更要在意生意上的合乎規定，遵守美方的法令與規範。像是美國要求一定要賣正品、有些產品需要聯邦食品藥物管制局（FDA）檢查等，生意人都必須要遵守規範，不能造假。

他指出，自己有朋友在網路電商一年有約十個億的營業額，但就在中美敏感的關係下，被電商平台給封號，目前正在打官司，爭取自己的權益，「之前抖音也是上法院，後來贏了。」

對於中美關係的未來，林志斯認為，近期之內要看到中美關係完全恢復以往的互動可能比較困難。但是，商業規商業，潮商會與基金會都會繼續幫助華商在美國合法做生意。另一方面，目前在美國的商業條件說實話不是很好，一方面是很很難請到員工，再來就是食品成本不斷增加，海外來的貨運在運費成本上就漲了數倍、甚至十倍，「大家在政治、經貿上都有很大的挑戰，潮商每年都舉辦論壇，希望能藉著平台交流，也促進雙方面的民間實質深化發展。」