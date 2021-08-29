美國亞裔研究學者高威廉出走史大 獲沙加緬度州大重用

高威廉曾在史丹福大學開設多門亞裔研究課程，但他目前已從史大離職，獲聘沙加緬度州大亞裔研究終身教授。（史丹福大學網站）

近日，史丹福大學美國亞裔 研究（AAS）講師高威廉（William Gow）離職，獲沙加緬度州立大學聘任為終身教授，繼續從事亞裔文化研究。這一消息刺激了史大每個熱愛美國亞裔研究的學生和教職員工，他們呼籲學校加強對AAS項目的資金支持以及終身教授的聘用。

高威廉推動並改進了史大美國亞裔研究概論這一門課程，讓更多的學生對亞裔文化和歷史產生了興趣。對於他的離開，史大校友、現任波莫納州立理工大學社會學教授奧坎波（Anthony Ocampo）表示，他對母校損失這樣一位優秀的研究者而感到失望。「這太不符合邏輯了，除非你告訴我史丹福大學根本不關心美國亞裔研究。」

奧坎波指出，史丹福大學本科學生中亞裔學生占25%以上，並且大學接收到近290億元的社區捐贈。他質疑學校的這項決定。

過去，史丹福大學就曾因缺乏對族裔問題研究項目的支持而遭到批評。在幾十年的美國非裔學生運動後，學校才決定於今年2月將非洲和美國非裔研究項目系統化。與此同時，美國亞裔研究項目卻並沒有被學校規畫為一個單獨的學科部門。

但各界咸認，鑒於去年反亞裔仇恨犯罪的增加，加強AAS項目的建設迫在眉睫。

史丹福大學課程設計委員會也意識到當前的社會變化以及學生們的訴求，目前正在做出積極的改變。史大計畫聘請新的講師來填補高威廉的課程空白，並設立一個AAS項目副主任職位，以支持該項目的發展和教學需要。「未來是充滿希望的。」

在去年10月的教師代表會議上，史丹福大學教務長德雷爾（Persis Drell）宣布，將組建全新的教學機構，支持對於美國種族文化及其對於社會影響的研究。他表示，「令人不安的種族和民族的差異依然存在，我們有義務教育學生參與一個多樣化和多元文化的世界。」

高威廉曾在史丹福大學開設美國亞裔研究概論、亞裔流行文化與電影、家庭故事—揭示身份和差異化歷史等三門課程。高威廉說，「我相信，如果史丹福大學決定在族裔研究領域尤其是美國亞裔研究領域做出全面承諾的話，史丹福可以發展成為美國亞裔研究中心之一，不僅在加州，而是在全美。」