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憂神學士迫害 佛利蒙阿富汗人盼美營救滯阿家人

編譯組／灣區28日電
灣區阿富汗人呼籲協助救援滯留阿富汗家人。（取材自臉書）
灣區阿富汗人呼籲協助救援滯留阿富汗家人。（取材自臉書）

儘管美國過去幾周已在阿富汗撤離約十萬人，包括美國人與阿富汗人，但仍有數千滯留在阿富汗國內的人，擔心他們可能因曾協助美國、阿富汗政府或為國際社群組織工作，成為神學士（Taliban，另譯塔利班）的目標。有先前已移民來美的佛利蒙阿富汗裔家庭，擔心留在阿富汗的家人會遭到神學士迫害。

艾查米(Nazir Azami)就是其一。他曾在阿富汗擔任口譯員為美國工作近十年，協助當地剛起步的司法系統現代化，但2018年6月，神學士在他工作的地點發起進攻，叛亂分子襲擊與爆炸頻繁發生。他於是在獲得特殊移民簽證批准後，帶妻兒移民美國，在佛利蒙定居。在阿富汗發生多次難民危機潮之後，佛利蒙聚集了不少阿富汗人。

由於美國倉促撤軍，阿富汗被神學士控制，艾查米擔心當地家庭成員的命運，希望協助他們來到美國，但是，美國簽證計畫只允許直系親屬申請。他和妻子的父母都住在喀布爾，還有兄弟姊妹和其子女。艾查米懇求美國政府協助他們的親人離開，並延長8月31日的撤離期限。

他求助東灣國會眾議員斯瓦爾韋爾 (Eric Swalwell)辦公室，提供所有他為美國在阿富汗工作的所有文件與工作經歷。辦公室工作人員表示，已收到近6000件尋求協助離開阿富汗的陳情信，都將其訊息轉給國務院。

但是，沒人可保證艾查米的家人可安全撤離，也未知需多長時間。目前卻是情況緊急。艾查米之前與美國國務院合約機構合作，協助阿富汗當地更新資料庫與法律，也因此獲得特別簽證來美。但他的家人並未符合來美資格，其中有人在國際法律組織工作，有人任職於阿富汗政府公共工程部門。他們現在阿富汗無法上班上學，曾多次嘗試前往機場，卻因缺乏證件而被神學士路障拒絕。

艾查米指出，美國多屆執政當局都未能執行前總統歐巴馬承諾，「負責任地結束」(responsible end)阿富汗戰爭。他批評前總統川普與神學士達成協議，將阿富汗政府排除在外，釋放神學士武裝分子。他並認為拜登總統執行撤軍行動，其實能做得更有序更完善。

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