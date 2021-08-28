世界城市杯珠心算數學賽 線上競技

世界城市杯珠算心算數學競賽，今年在線上舉行。（記者李榮／翻攝）

「世界城市杯珠算心算數學競賽」今年因為疫情 的關係改為線上舉行，橫跨跨越亞洲、澳洲、北美十個城市與地區，共有400多人參與。中美珠心算學會會長周雅莉表示，自2002年中美珠心算學會首辦「世界城市杯珠算心算數學競賽」起各地區輪流主辦，至今只有2003年因SARS及2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情而中斷。為降低學子們在疫情中受到的學習阻力與挫折，去年在疫情的催化下學會老師們加速展開線上教學，並逐步嘗試多種形式的線上競賽與測驗，今年順利圓滿，但希望明年能恢復實體競賽。

周雅莉指出，珠心算的競賽非常重要，能夠激勵學生學習動機、發揮潛力並恢復國際之間的交流切磋。因此，在其他地區參賽單位的支持下，中美珠心算學會這次決定再度首發世界城市杯的全球聯網線上競賽，提供平台互相交流。

她表示，由於比賽橫跨太平洋三大洲，各時區不同，例如灣區比賽時是傍晚、印度 是清晨、雪梨日正當中，不同考試時間對學生的表現也可能有影響。而競賽司儀還要說不同語言，包括英文、中文、越南 文等，必須請老師翻譯，「準備工作很繁瑣，因此早在8月7日就讓所有學生參加聯網線上模擬競賽，除了將他們的成績做為參考之外，競賽籌備也藉機發現可能問題並加以改進。正式比賽在多重準備工作下，才得以順利圓滿。」

周雅莉說，網路無遠弗屆的虛擬考試與大家齊群聚一堂的現場比賽是完全不同的體驗，也是學生與老師全新的嘗試，「雖然沒有現場競技的肅殺氣氛，但是競賽的精準時程掌握，更讓學生不敢掉以輕心。」

閉幕時，雪梨Victor Yu、印度K Sriram Shaarada、高雄蕭麗蘭、馬來西亞Kok Leong Low、越南Huyen Thu Nguyen等團長和中華珠算學術研究學會理事長李錫津等都以視頻短片致詞，祝賀與感謝主辦單位的努力創新，讓大家更加凝聚向前。台北與新北市學生並帶來一首歌「105度c的你」放鬆大家的心情。

周雅莉表示，籌辦過程真的很不容易，還好團隊共同學習與合作，才能順利完成，也感謝所有參賽隊伍的熱心與耐心，共同在新冠肺炎疫情下還是能提高學生學習珠心算的積極性，一起搭建珠心算的交流與競賽平台。周雅莉並將會長一職交棒給日本群馬縣團隊，由拓植美幸團長致詞，希望明年疫情減緩後大家能在日本群馬縣實地聚會。