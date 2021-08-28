1887年聖荷西中國城大火 李嘉音開講不為人知的故事

女作家李嘉音在聖他克拉拉圖書館舉辦線上英文講座，介紹「不為人知的1887年聖荷西中國城大火的故事」。（記者李榮／攝影）

女作家李嘉音27日在聖他克拉拉圖書館舉辦線上英文講座，講題為「不為人知的1887年聖荷西中國 城大火的故事」，分享她近來對於聖荷西中國城歷史的研究。

出生於台灣的李嘉音是小留學生，14歲時來美國上十年級，大學唸的是紐約州 立大學石溪分校電腦與應用數學系。早年她曾在紐約與矽谷擔任軟體工程師，後來轉行擔任理財顧問經營「嘉音理財公司」。除了主業以外，李嘉音也喜歡寫作，文章常見於世界日報副刊等平台，她並且也是海外華文女作家協會的成員，曾先後出版「矽谷百合」、「又見百合」、「百合三弄」、「Fire Scar（火痕）」等書。

其中「Fire Scar」一書，就是講述聖荷西中國城排華史的歷史小說，也是李嘉音首部英文作品。她指出，去年因緣際會發現聖荷西費爾蒙旅舘門口的一塊碑文提到該處原為聖荷西中國城舊址，因此引發了好奇心。經過多方搜索研究，挖掘出當年南灣排華、放火燒中國城的歷史，之後便根據那段歷史寫出「Fire Scar」一書，由Amazon發行。

她表示，1887年聖荷西中國城被人蓄意縱火，最後全城毁滅，上千人無家可歸。小說中除了中國城被縱火的事故以外，也闡述當年華人移民被人凌虐，但又生生不息自立自強的故事，「在這個排華氛圍時刻，我們可經由此書了解這一段歷史。父母和孩子也可一塊閲讀此書和討論。」