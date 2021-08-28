車位數量最低標準 聖荷西擬取消 議會明年1月裁示

聖荷西政府對於停車位數量的要求，比加州其他城市要嚴苛許多。（聖荷西停車局官網截圖）

聖荷西 城市規畫人員27日提出了建議，即在全市範圍內取消「停車位數量最低標準」。其目的是鼓勵居民在出行時更多使用公共交通工具甚至步行出行，減少私家車的使用。聖荷西市議會將於2022年1月決定是否批准該計畫。

聖荷西城市規畫部門主管哈特（Jared Hart）表示，該計畫的第一個目標就是將停車區域合理規畫，允許開發商根據租戶需求、地理位置和交通情况合理決定停車位的數量。他指出，這項計畫中並不會包含對於停車位數量的最高限制，而是保證停車位可以按照市場的需求來建造。

據了解，取消限制確實可以為商戶節省出不小的空間，然而也可能導致那些停車區域本不達標的商戶變本加厲，將停車區域轉換為室外用餐區域，導致停車更加困難甚至交通堵塞問題。

儘管對停車位數量設置最低標準是用來應對日益擁擠的城市發展問題，然而由於聖荷西市本就缺乏可靠的公共交通系統，並且停車位數量已出現嚴重的短缺，居民對於該計畫並不是很看好。

「我們所看重的並不是市民將擁有多少停車位而已，這是關乎所有人的通勤問題」，聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）表示。

事實上，舊金山 和聖地牙哥在近幾年已經將停車位數量最低標準取消，柏克萊和沙加緬度也將在明年1月討論這項事宜。早期的報告指出，聖荷西政府對於停車位數量的要求比加州 其他城市要嚴苛許多。比如，一個平均40英呎的餐廳需要提供至少330英呎的停車區域—超過餐廳面積的8倍。

倡導者還表示，該計畫會減緩交通擁堵的現象，減少商戶的建造成本，並最終改變空氣質量。

聖荷西市有望成為全美第一個符合「巴黎氣候公約」中要求的減排25%溫室氣體的城市。如果該計畫成功實施，那麼距離完成該目標就又進了一步。