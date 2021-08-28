金山地檢長博徹思 將加強監管非法槍支

博徹思表示，「必須將對我們的社區造成破壞的因素，扼殺在萌芽狀態，以確保社區和居民的人身財產安全。」（記者李怡攝影）

27日，舊金山 地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）在對華文媒體的圓桌會議上，討論了近一年仇恨犯罪問題和非法槍支 的濫用。他表示，地檢處決定要加強防範和訴訟，把槍支濫用問題扼殺在搖籃裡，以確保社區的全、使居民擺脫恐慌恐懼的心理狀態。

非法槍支在過去一年中，引發了很多令人恐慌的犯罪事件，其中包括搶劫、劫車和入室盜竊，這些事件對社區成員帶來創傷和恐懼。博徹思說，地檢處想要做更多的事情來防止這些犯罪的發生，讓非法槍支離開犯罪的人的手。

過去幾年中，槍支犯罪和執法部門回收的槍支數量都大幅增加。這些案例在加州的激增比我們所知道的美國其他任何地方都要多。統計數據，2016年，舊金山警察局僅收回了6支幽靈槍，而2020年全年收回了164支。今年正在加快步伐，更重要的是，這一速度表明被繳獲的幽靈槍數量增加了2000% 以上。這些不僅僅是非法擁有的槍支，而且這些槍支被用於最令人髮指的兇殺案。例如，在2020年，在舊金山所有與槍支有關的兇殺案中，有近一半涉及非法槍支。博徹思表示，「必須將對我們的社區造成破壞的因素，扼殺在萌芽狀態，以確保社區和居民的人身財產安全。」

近日來，因博徹思辦公室增設的多語言辦公團隊，他本人與華人 社區的聯繫更加緊密，確保他可以直接聽到華人社區的聲音。所以在過去幾周裡，博徹思和他的團隊一直在華埠和華人區走訪華裔商戶，聽取像餐館工作人員、店主和草藥師提出的意見。他說，「這些會議對我來說非常重要，讓我聽到社區的聲音，看到我們的辦公室成員儘管面臨大流行，儘管我們的城市面臨著挑戰，但我們的辦公室就在街頭，在前線看到我們的商家正在經歷什麼，並儘最大努力應對他們面臨的問題和困難。」