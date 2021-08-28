華人創業故事╱徐大麟有視野 成亞洲創投教父

徐大麟是亞洲創投教父級人物。（本報檔案照片）

「台北的清燉牛肉麵好吃啊。（出來留學）那時候，牛肉麵一碗台灣 台幣五元，結果1965年來美國第一夜，我在洛杉磯住了一晚廉價旅館，一個晚上美金五元。我心想：睡覺就睡了40碗牛肉麵，真是心痛！」

出生於重慶、3歲就跟父母到台灣的徐大麟，總說自己不太會讀書，但是很努力。原本讀的是屏東中學，高三時轉學到建國中學，後來進入台大物理系。憲兵預官服役隊伍後，他拿到吳大猷推薦到美國留學，先在布魯克林科技學院電子物理學碩士，再到柏克萊加大 取得電機工程博士。

奠定台灣科技發展

畢業後先在Allied Chemical，接著又進入IBM，1985年加入Hambrecht & Quist公司，從事創投事業。隔年8月又成立漢鼎亞太，是最早將美式創投引進台灣的第一人，也是最早進入大陸的華人創投業者。以對台灣的影響來說，科技業能有今日的產業鍊與規模，徐大麟受到李國鼎的感召有了藍圖與視野，奠定了後來台灣的科技發展。

宏碁、旺宏、華邦、中芯，甚至將星巴克引進中國都是他的項目，徐大麟成為亞洲創投教父級人物。亞洲金融風暴時，他因為協助重整亞洲的金融，被亞洲Business Week選為50位「亞洲之星」的一位。2006年富比世雜誌評比創業投資家時，徐大麟排名第18，也是全美排名第一的華人創投。

心繫金山投入慈善

事業上功成名就，徐大麟也投入慈善、文化，以及鼓勵華人在美的政治參與。美好政府促進會、贈與亞洲（Give2Asia）他都是推手，而近期最漂亮的成績是他領導的舊金山 台北姐妹市委員會，居然在兩個月不到的時間之內就成功籌款並提供在地的協助，便順利「第3屆台北大師星秀音樂節」從台北搬到舊金山舉行，也是徐大麟傳奇能耐的再次展現。音樂節創辦人、小提琴大師林昭亮特別情商英國小提琴家兼作曲家Julian Milone改編名曲「I Left My Heart in San Francisco（我把心留在舊金山）」在音樂會場演奏，獻給徐大麟。徐大麟也感謝林昭亮音樂團隊與SFCM的共同努力。

事實上徐大麟的心確實就在舊金山灣區。從一夜五元平價飯店都會心痛的生活，到早已發家致富，在阿賽頓有豪宅的徐大麟，最近住進舊金山費爾蒙特酒店（Hotel Fairmont San Francisco ）。他選擇的是22樓的Tony Bennett套房，房間內可環顧270度的舊金山景色，金門大橋、Coit Tower、惡魔島、海灣大橋、中國城，也可以遠眺柏克萊。

Tony Bennett就是「I Left My Heart in San Francisco」的主唱。在那套房裡，徐大麟享受著隨著光影而變化的美景，看著遠方回顧自己生命的軌跡，「50幾年前我在柏克萊，從University Avenue上往金門大橋那邊看，傍晚時可以看到夕陽的景色，很美。在灣區，我讀完了書、結婚、生子，找到第一份工作，奮鬥了幾十年。看著這景色，往事都在心頭。」

徐大麟小檔案

1943年出生於重慶

1964年畢業於台灣大學物理系

1970年獲得柏克萊電機工程博士

1986年成立漢鼎亞太，引進第一筆美式創投基金到台灣

引進星巴克進入中國大陸，享譽全球的華裔創投家