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罷免選舉在即 中文介紹資料出爐

本報特約記者錢曉莉／加州州府報導
中文選舉的介紹資料。（截圖）
中文選舉的介紹資料。（截圖）

加州罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉即將在9月14日舉行。有非盈利團體也出爐了罷免的相關中文介紹資料。

舊金山亞美公義促進中心（AAAJ）與女性選民聯盟（League of Women Voters）共同製訂了中文語言的選民資料，推動亞太裔能夠積極參與本次選舉。網址是：https://www.advancingjustice-alc.org/wp-content/uploads/2021/08/Traditional-Chinese-Sept-2021-Recall-KYVR.pdf。

首先，加州州長罷免選舉將於9月14日周二舉行。選票上將列出兩個問題，由每個符合資格的加州人進行票選。第一題是：您是否想要罷免州長（將州長免職）？第二題是如果罷免了州長，您希望誰來接替他？

如果超過50%的選民對第一個問題選「否」，州長將繼續留任。如果超過50%的選民對第一個問題選「是」，在第二個問題得到最多選票的人員將擔任州長。

如何在罷免選舉中投票？每個已登記的加州選民都將在郵件中收到選票，郵件將在9月14日周二的罷免選舉之前大約一個月送達。可以上網（registertovote.ca.gov）完成投票登記。如果不知道自己是否已完成投票登記，也可以上網（voterstatus.sos.ca.gov）查看您的登記狀態，或進行投票登記。罷免選舉的投票登記於8月30日周一截止。

投票方式有三種。首先，透過郵寄投票。您可以在收到選票後儘快進行填寫，然後寄回選票。沒有郵票的話也沒有問題。請儘早寄回您的選票，因為選票必須在9月14日周二的選舉日之前蓋好郵戳。其次，您可以選擇投遞您的選票。您可以將選票投遞到您所在縣的任意投票點。部分縣還將提供安全的投遞點。如想瞭解詳情和地點位置，請查看caearlyvoting.sos.ca.gov。如您決定投遞您的選票，您必須在9月14日選舉日的晚上8時之前完成投遞。

最後，您可以選擇親自投票。今年的投票點可能有所不同。在部分縣，您可以在任意的投票點進行投票。在其他縣，您則必須前往特別指定的投票點。部分投票點將在選舉日之前提供提早投票。

如想瞭解更多投票資訊，也有許多網站信息可以瀏覽。進行投票登記的網址：registertovote.ca.gov。找到您所屬的投票點：findmypollingplace.sos.ca.gov。

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