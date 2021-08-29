APAPA暑期實習生畢業 收穫滿滿

暑期實習生們獲發證書。（APAPA 總部辦公室供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA）的暑期實習生項目圓滿結束，參與的實習生們都順利畢業，收穫滿滿。

在8月舉行的畢業典禮上，來自APAPA北加州 分會的實習生們都獲得表彰和證書，APAPA的創辦人尹集成夫婦也出席活動。

今年由Kathleen Soriano和詹聖（Abraham Zhan）共同領導的實習計畫 ，是由6名志願者委員會成員完成。 APAPA的大沙加緬度（Greater Sacramento）和蘇拉諾縣（Solano County）分會將一些高中和大學再度的學生，推薦進入了當地的民選官員和市政府的辦公室實習，作為APAPA公共服務實習（Public Service Internship）的一部分。這個實習計畫也和非營利機構「公民領導學院」（Civic Leadership Academy）合作。

此外，參加APAPA最新實習項目「領導力孵化」（Leadership Launchpad）的大學生也在儀式上獲得了表彰與證書。

實習生在實習過程中，參加了領導力和交際研討會、選民登記活動以及富國銀行（Wells Fargo）提供的金融知識課程。他們中的許多人還參加了5月由APAPA組織的全國團結反對仇恨集會，應對仇視、歧視亞裔 的風潮。

APAPA北加州實習生也參與完成許多政府機構的項目，包括來自加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、其他州議員、亞太立法黨團（APILC）、縣議員、市長、市議員和其他市政機構的項目活動。

「多年來，我們有數千名實習生參與了我們的項目，每年有250多名學生參加我們的實習。我們為他們的成就感到自豪，並期待他們在未來的貢獻，」畢業典禮司儀兼APAPA全國高級顧問Mary Yin Liu說。

由於疫情原因，本次實習大部分是在線上完成，但是他們的畢業典禮活動則是在APAPA位於沙加緬度的總部實體舉行。每個人都遵守防疫指令，戴好口罩和保持社交距離。出席者中有尹集成與太太黃春芳，以及來自AT&T的Anh Le。AT&T是本次實習項目的合作夥伴。

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「我們正在努力培養來自亞裔美國人和太平洋島民社區的領導者。尤其是這些年輕的、正在上高中和大學的學生們，」尹集成說。20年前他幫助成立了非盈利機構APAPA，以增加亞太裔在公職部門的代表性，無論是從政府任命的職位還是民選官員的職位。

APAPA聯合創辦人尹集成與黃春芳出席畢業典禮。（APAPA 總部辦公室供圖）

領導人詹聖說：「實習計畫旨在教育和培養下一代如何參與公民活動。通過將實習生安置在接待辦公室，該計畫為實習生提供了建立網絡和獲得專業發展的機會，沒有我們的委員會成員和主辦辦公室及其工作人員的共同努力與支持，該計畫是不可能如此成功的。」

今年的實習計畫由Kathleen Soriano（右）和詹聖（Abraham Zhan，左）共同領導。（APAPA 總部辦公室供圖）

值得一提的是，畢業典禮還為兩位實習項目長官提供了「重逢」的機會。索里亞諾（Kathleen Soriano）是目前加州議會的立法分析師，她最近領導了沙加緬度地區的暑期實習計畫。而金安德魯（Andrew Kim）則是主持APAPA的「領導力孵化」實習項目，他曾擔任加州眾議員加拉門迪（John Garamendi）的助理。他們兩人第一次見面是在十年前，當時索里亞諾就是在面試加拉門迪的辦公室實習職位。