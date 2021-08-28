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2年前預測 灣區本地工程師：千禧大廈越修越傾斜

編譯組／舊金山27日電
舊金山千禧大廈再下沉，證實了兩名本地工程師兩年前的預測。（Getty Images）
舊金山千禧大廈再下沉，證實了兩名本地工程師兩年前的預測。（Getty Images）

灣區NBC電視台報導，兩名本地工程師在2019年提出報告表示，如果對舊金山千禧大廈（Millennium Tower）進行地基加固工程，將使大廈傾斜程度更嚴重。

對於這棟豪華公寓的住戶而言，這是一項令人痛苦的預測。工程師最近發現，千禧大廈現在向Fremont Street方向傾斜22吋，比今年5月展開「地樁升級」修復工程時多岀5吋。

擁有60年資歷的資深土力工程師卡普（Larry Karp）說：「對了解的人來說，這項工程從一開始就注定失敗，寫這份報告有如對水桶裡的魚開槍。」卡普2019年應舊金山市議員的要求，與另一名工程師共同為千禧大廈撰寫這份分析報告。

與卡普共同撰寫2019年報告的45年資歷結構工程師卡登（Josh Kardon）說：「我認為，現在進行的修復工程行不通。」

而提出在大廈底部安裝52條地樁防止大廈繼續下沉的工程師，目前還未對大廈為何會繼續下沉做出說明。

不過，NBC電視台指出，專家在7月底提交給舊金山工程設計審查小組的文件中表示，他們懷疑是為了安置地樁需要的豎井進行的鑽孔工程導致土壤移動和下沉。他們解釋，鑽孔工程產生的震動可能壓縮現有地基下方的土壤，造成地基下沉，另一個可能的原因是在鑽孔過程中，地基下方和周圍的土壤被移除。

卡普和卡登的報告早已提出警告，在大廈底部為52根新地樁進行鑽孔會造成不可避免的損害，尤其是在地下水不斷減少的情況下。卡普說：「失去水就會失去浮力，就像一艘船，如果沒有水就會倒下一樣。」

卡普和卡登在他們的分析中預測，所有的挖掘和水份流失都會對建築物底部結構造成更多無法彌補的損壞，並使現有的傾斜問題更嚴重。

卡普和卡登表示，他們不知道他們寫的報告到底有沒有人閱讀過。卡登說：「沒有任何市府的人和我們聯絡過，報告大概只交給建築部門就了事了。」

不過，舊金山樓宇檢查局（Department of Building Inspection）26日表示，工程設計審查小組看過兩人的報告，也已和負責進行修復工程的工程師針對報告的發現進行過討論。

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