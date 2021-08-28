南灣2醫院被控遺失、不當處理遺體

南灣兩家醫院被指控遺失和不當處理病人遺體。(圖取自好撒瑪利亞人醫院官方臉書)

南灣兩家醫院「好撒瑪利亞人醫院」(Good Samaritan Hospital)與區域醫療中心(Regional Medical Center)被指控醫療人員因疏失而遺失及不當處理病人遺體。院方為此道歉。

病患家人維諾斯塔(Dana Venosta)敘述，她的母親於2018年2月4日在醫院過世，好撒瑪利亞人醫院並未對母親遺體做適當處置。根據她於2019年對醫院提出訴訟的法庭文件，遺體在院內「遺失」(missing)，因為另一具遺體在上面推放多天。

在維諾斯塔母親遺體事件發生後一個月，又發生另一起案件。默特雷恩(Jillian Monteleone)懷孕六個月後停止孕期。她說，一名好撒瑪利亞人醫院社工人員來電表示抱歉，院方找不到嬰兒遺體，因為在紀錄上被標記為「組織」(tissue)，員工將其丟棄，「怎能被標記成組織呢？懷孕六個月，還有一張嬰兒吸手指的超音波照片。」

維諾斯塔與默特雷斯表示，醫院員工忽視他們，並對其所愛人的遺體錯誤處置。醫院發言人指出，默特雷斯家人安排太平間時間延遲。默特雷斯駁斥，表示在她離開醫院前就做好安排。

好撒瑪利亞人醫院並非灣區唯一一家HCA機構擁有的醫院，聖荷西區域醫療中心員工也被指控處理遺體不當。這兩家醫院在「聯邦醫療保險 及醫療補助計畫中心」(Centers for Medicare and Medicaid Services)品質評級僅有兩顆星的較低評級。

區域醫療中心曾於2019年未能提供往生者遺體體貼尊重的安排，導致其中一名往生者被放置在當地太平間298天、另一具遺體則被放在醫院太平間108天。根據「NBC Bay Area」報導，醫院發言人承認員工應在轉送遺體時，更加謹慎。

醫院內部消息人士指出，多年來，幾乎每個月都會目睹幾次相關問題，有次更見到屍水流出，因遺體未被妥善存放。另一名不願具名前高階主管透露，醫院通常會「疊放」遺體，但僅在疫情 或大量意外傷亡事故事件時。前述兩例並未於疫情期間發生。

兩家醫院發言人韋嘉(De La Vega)對此表達深切歉意，並表示院方已展開詳細調查，對相關政策流程與監督進行改進，以防止再次發生。