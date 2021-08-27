卡爾多山火逼進 太浩湖盆地首發撤離令 塞拉山又爆新山火

「卡爾多山火」向太浩湖逼近，當局對太浩湖盆地發布今年第一個火災撤離令。（美聯社）

隨著「卡爾多山火 」（Caldor Fire）持續向太浩湖（Lake Tahoe）前往，當局26日對太浩湖盆地發布第一起撤離令。此外，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）又爆發新野火。

隨著卡爾多山火火場面積26日增至13萬6643畝，並在50號公路以東沿線猛烈燃燒，艾爾杜拉多縣（El Dorado County）26日上午將撤離令擴大到雙橋（Twin Bridges）和回音峰（Echo Summit）之間地區，是太浩湖盆地內今年發布的第一起火災撤離令。消防官員表示，仍然希望能阻入大火進入盆地內。

太浩湖地區被山火煙霧籠罩，空氣品質非常不健康。（美聯社）

加州 森林防火廳（Cal Fire）發言人拉克納（Dave Lauchner）說：「我們需要確保森林和房屋裡的所有人能安全離開，但我們認為有可能將大火阻止在盆地之外。」

截至26日下午，卡爾多山火12%已受控。

形容卡爾多山火「正試圖敲開太浩湖盆地大門」的加州森林防火廳廳長波特（Thom Porter）本周表示，卡爾多山火現在是美國 救災工作的第一要務，他們已經再增加數百名消防員和多架飛機加入救災行列。

由於北加州目前有多場大火正在燃燒，截至26日已有3萬3723名居民被迫撤離，其中2萬4500人是艾爾杜拉多縣居民。

空氣品質管理局官員警告，山火煙霧可能使灣區27日和28日的天空變得更陰暗，但空氣品質應該不會超過必須發布愛惜空氣日警報（Spare the Air）的聯邦標準。

卡拉維拉斯縣（Calaveras County）新梅隆尼斯水庫（New Melones Reservoir）附近25日下午爆發「艾羅拉山火」（Airola Fire），在極其乾燥的崎嶇地區迅速擴大至約700畝，目前已有10%受到控制。當局已下令瓦雷西托（Vallecito）Parrots Ferry Road沿線居民撤離，並警告墨菲斯（Murphys）和道格拉斯平地（Douglas Flat）的居民隨時準備撤離。

加州森林防火廳發言人基戈爾（Emily Kilgore）26日表示，消防員會繼續建築防火線進一步撲滅艾羅拉山火。

7月13日爆發的「迪克西山火」（Dixie Fire）26日面積增至74萬7091畝，受控程度增加為45%。當地風速雖已減弱，但火勢仍然猛烈，特別是靠近拉森國家公園（Lassen National Park）一帶，公園一半的面積已被大火燒焦。美國森林管理局（U.S. Forest Service）表示，目前有將近5000名消防員在迪克西山火火場救火，預估要到9月底才有可能將大火撲滅。