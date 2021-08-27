我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

聖荷西瓦斯外洩 搶修中 疏散令尚未解除

編譯組／聖荷西26日電
聖荷西消防員正在瓦斯洩漏現場值守。(聖荷西消防局提供)
聖荷西消防員正在瓦斯洩漏現場值守。(聖荷西消防局提供)

在聖荷西的Race街，工作人員26日仍在努力修復導致前一天瓦斯洩漏的破損管道，周圍仍設有疏散區。

25日上午10時左右，太平洋瓦電（PG&E）表示，一個第三方承包商在一個有標記的區域使用了他們不應該使用的機械設備，導致沿Race街的瓦斯氣管道破裂。這次洩漏導致該地區100多名居民被疏散。

「一個第三方承包商撞到了一條8英寸的鋼管」，太平洋瓦電發言人托斯塔多（Mayra Tostado）說，「那條管道與其他管道相連，必須將其隔離才能夠完全阻止瓦斯的流動」。

工作人員正在幾個地方挖掘，以排出氣體。破裂管道附近的其他管道正被進行安全處理，以防止進一步洩漏。

據太平洋瓦電26日下午稱，有六條分流線路通向破裂的管道，其中五條線路已被安全保護。

於此同時，居民從25日下午4時起就被迫離開了家，許多人離開時沒有帶基本的生活用品。

「他們沒有告訴我們很多」，蘇弗萊蒂（Joseph Suffoletti）說。「只說拿上能拿的東西馬上離開。我牽了狗，但沒有帶我們的藥物或狗的食物或換洗的衣服」。

工作人員解決管道問題的同時，被疏散的居民被安置在Bascom社區中心的疏散中心。居民抱怨境況一直很具挑戰性：首先是疫情，然後是糟糕的空氣質量，煙霧繚繞的天空，現在又是這樣。

「現在不安全，這一點我理解」，凱利（Robert Kelley）說。「但先是疫情，然後是我生活中發生的種種，如今再碰上這事，麻煩不斷啊」。

居民到底什麽時候才能回到家中呢？太平洋瓦電表示，到目前為止仍沒有確定的時間。

「我們正在安全地並盡可能快地工作，來阻止最後那條線路上的瓦斯流動」，托斯塔多說，「希望今天能完成工作。最重要的，始終還是確保客戶和工人安全」。

托斯塔多表示，事件仍在調查中，但涉及的第三方承包商可能要對損失負責。若居民需要某些用品，現場留有警察可護送他們回家取。

工作 疫情 警察

上一則

美西玉山科技協會講座 陳遠台28日談台灣科技業2巨頭

下一則

舊金山華埠中秋街會疫後回歸 盼重燃社區活力

延伸閱讀

不顧反對 聖荷西通過疫苗強制令

不顧反對 聖荷西通過疫苗強制令
停駛三個月 VTA輕軌將恢復部分營運

停駛三個月 VTA輕軌將恢復部分營運
聖荷西無罩示威 議會一度中止 加略山教堂牧師最受矚

聖荷西無罩示威 議會一度中止 加略山教堂牧師最受矚
歷經3年 聖荷西1街道命名「歐巴馬大道」長約半英里

歷經3年 聖荷西1街道命名「歐巴馬大道」長約半英里
矽谷中心聖荷西街道命名為「巴拉克-歐巴馬大道」

矽谷中心聖荷西街道命名為「巴拉克-歐巴馬大道」

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
驗尸官辦公室確認，6月10日在佩德羅角（Pedro Point）發現的遺體，身分為失蹤的84歲華人阿婆張瓊珍 ( Jean Chang Kan Fung )。（舊金山警局供圖）

失蹤84歲華裔張婆婆 遺體確認

2021-08-17 02:16

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命