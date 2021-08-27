聖荷西瓦斯外洩 搶修中 疏散令尚未解除

聖荷西消防員正在瓦斯洩漏現場值守。(聖荷西消防局提供)

在聖荷西的Race街，工作 人員26日仍在努力修復導致前一天瓦斯洩漏的破損管道，周圍仍設有疏散區。

25日上午10時左右，太平洋瓦電（PG&E）表示，一個第三方承包商在一個有標記的區域使用了他們不應該使用的機械設備，導致沿Race街的瓦斯氣管道破裂。這次洩漏導致該地區100多名居民被疏散。

「一個第三方承包商撞到了一條8英寸的鋼管」，太平洋瓦電發言人托斯塔多（Mayra Tostado）說，「那條管道與其他管道相連，必須將其隔離才能夠完全阻止瓦斯的流動」。

工作人員正在幾個地方挖掘，以排出氣體。破裂管道附近的其他管道正被進行安全處理，以防止進一步洩漏。

據太平洋瓦電26日下午稱，有六條分流線路通向破裂的管道，其中五條線路已被安全保護。

於此同時，居民從25日下午4時起就被迫離開了家，許多人離開時沒有帶基本的生活用品。

「他們沒有告訴我們很多」，蘇弗萊蒂（Joseph Suffoletti）說。「只說拿上能拿的東西馬上離開。我牽了狗，但沒有帶我們的藥物或狗的食物或換洗的衣服」。

工作人員解決管道問題的同時，被疏散的居民被安置在Bascom社區中心的疏散中心。居民抱怨境況一直很具挑戰性：首先是疫情 ，然後是糟糕的空氣質量，煙霧繚繞的天空，現在又是這樣。

「現在不安全，這一點我理解」，凱利（Robert Kelley）說。「但先是疫情，然後是我生活中發生的種種，如今再碰上這事，麻煩不斷啊」。

居民到底什麽時候才能回到家中呢？太平洋瓦電表示，到目前為止仍沒有確定的時間。

「我們正在安全地並盡可能快地工作，來阻止最後那條線路上的瓦斯流動」，托斯塔多說，「希望今天能完成工作。最重要的，始終還是確保客戶和工人安全」。

托斯塔多表示，事件仍在調查中，但涉及的第三方承包商可能要對損失負責。若居民需要某些用品，現場留有警察 可護送他們回家取。