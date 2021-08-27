灣區空氣品質管理局3000台淨化器 將免費送低收入家庭

灣區空氣局計畫免費發放3000台空氣淨化裝置給低收入家庭，以幫助防範煙霧污染災害。（推特截圖）

為了應對山火 濃煙導致空氣質量污染，聖他克拉拉縣議員、灣區空氣品質管理局主席查維斯（Cindy Chavez）26日宣佈，空氣局將進一步擴大「乾淨空氣過濾」計畫，提供3000台免費空氣淨化裝置，發放給患有呼吸道疾病的低收入家庭。查維斯表示，她還將接受任何公司和個人的捐助，繼續擴大發放數量。

乾淨空氣過濾計畫最初是由空氣品質管理局10日推出，原計畫是給2000名患有哮喘病，並且參與了加州 減緩哮喘項目的患者提供可移動式的空氣淨化器。鑒於山火煙霧在短時間內無法徹底消散，管理局決定擴大這一項目的規模。

空氣局官員布羅德本特（Jack Broadbent）表示，將會與加州防治哮喘病協會合作，尋找最需要這批空氣淨化裝置的家庭，給予幫助。「如今最好的應對策略就是在更濃重的煙霧到來之前，做好充足的準備。」

一些地區本身就存在空氣污染的問題。例如東聖荷西地區、舊金山華埠等，由於太靠近高速公路、港口、工廠等，使得住在這一地區的居民本身就呼吸著被污染的空氣。隨著山火煙霧的到來，這一問題更加被突出。根據空氣局，哮喘病的發病率在這些地區會更高。

史丹福大學過敏與哮喘研究中心空氣污染研究小組主任布魯尼基（Mary Prunicki）說：「研究表明，來自野火煙霧微粒的毒性是汽車和工業塵埃的十倍。必須很嚴肅的對待這次山火塵埃威脅。」

她表示，研究表明，即便是吸入輕度塵埃的情況下，身體也會出現眼睛發癢和喉嚨疼痛、咳嗽和胸悶等症狀。在更嚴重的情況下，會引發哮喘發作、心臟病發作、中風或呼吸衰竭的後果。老人、嬰兒和有心臟、肺部患病歷史的人群更容易出現上述症狀。

當天記者會後，工作 人員介紹了空氣淨化裝置的使用方法和常識，並指出，臥室是擺放空氣淨化裝置最理想地方，因為人們通常在臥室停留的時間最久。同時，檢查老舊門窗是否可以緊閉也是很重要的一步。若發現門窗有漏風現象，建議用濕潤的毛巾堵住縫隙，以保證塵埃顆粒無法進入室內。如果家中有空調，最好開啟空氣循環功能，配合空氣淨化裝置一起工作。