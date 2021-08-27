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Theranos騙案 法官下令公布荷姆斯心理評估

編譯組╱灣區26日電
法官下令公布Theranos創辦人荷姆斯的心理評估和審判策略文件。(美聯社)
法官下令公布Theranos創辦人荷姆斯的心理評估和審判策略文件。(美聯社)

聯邦法官26日下令公布Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)的心理評估和審判策略文件，將部分揭露她與公司營運長的關係，以及她在重量級審判前夕的精神狀態。

聯邦地方法官達威拉(Edward Davila)與出版商道瓊斯(Dow Jones)站在同一邊，尋求解封有關法院下令進行這位矽谷殞落巨星的心理評估文件，還有她與前男友暨前Theranos總裁波瓦尼（Sunny Balwani）分開審判的各種證據。

這些材料可能提供大量細節，了解兩名面臨不同刑事審判的高級主管間個人關係。荷姆斯律師曾在法院文件暗示，她可能是虐待關係中的被害人。但沒有相關細節證據支持他們在人際交往間虐待或創傷。荷姆斯的刑事審判訂於31日開始。達威拉表示，文件將可保護被告及公眾獲得刑事審判訊息的權利。

荷姆斯是史丹福大學輟學生，因創建生技初創公司「Theranos」而聲名大噪。但最終公司倒閉，她並面臨多項詐欺重罪指控。這家位在巴洛阿圖新創公司曾價值90億元、擁有重量級投資人，並承諾徹底改變血液檢測和診斷。檢察官聲稱，詐欺總額至少達7億元。荷姆斯對控罪提出異議。控罪最高可判20年徒刑與275萬元罰金。

波瓦尼的律師庫波史密斯(Jeffrey Coopersmith)辯稱，公開文件會引起媒體瘋狂追訪，嚴重程度可能比報導荷姆斯個人更嚴重十或百倍。這種關注將導致陪審團對波瓦尼不利，破壞他在公平審判的機會。波瓦尼訂於明年初接受審判。律師認為，相關文件必須保持封緘。

不過，荷姆斯律師不反對公開她的健康紀錄，但要求在選定陪審團後，才將文件材料開封公布。荷姆斯已要求新增一名專家證人、富勒頓州大心理學家麥克尼柯(Mindy Mechanic)代表她作證。據了解，麥克尼柯專門研究關係中的創傷與家庭虐待。

聯邦檢察官否認在文件公布後，有關荷姆斯的新聞報導與公眾輿論，會讓被告難以在矽谷獲得公平審判。他們不反對公開法庭紀錄。

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