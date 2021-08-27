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西尼羅病毒現蹤 聖克拉拉縣衛生部門清理成蚊

記者王子涵╱聖荷西報導
聖縣病媒控制中心將要進行西尼羅病毒成蚊控制處理的區域。（聖克拉拉縣病媒控制中心網站）
聖縣病媒控制中心將要進行西尼羅病毒成蚊控制處理的區域。（聖克拉拉縣病媒控制中心網站）

聖克拉拉縣病媒控制中心日前確認，從郵編95020地區，以及部分吉爾洛地區所採集的成蚊樣本中，西尼羅病毒（WNV）檢測結果為陽性。為了避免傳染給人類，病媒中心已安排專業人員在26日進行成蚊控制處理。

病媒控制中心在各社區發放有關成蚊控制處理的傳單，信息也將通過AlertSCC直接發送到郵政編碼為95020地區的所有居民。此外，居民也可以通過查看官方臉書、Instagram和推特等賬號了解相關信息。

2003年西尼羅病毒首次登陸加州，共導致全州7360人感染，339例死亡。

在大部分情況下，感染西尼羅病毒並不會產生任何不良症狀。然而，在一些個體身上會引起發燒、頭痛、身體疼痛甚至神經系統損傷、死亡等後果。50歲以上的成年人和患有慢性病的患者，如糖尿病、高血壓、癌症、腎病等，可能會出現嚴重併發症。

病媒控制中心建議，每周定時將積水傾倒或是抽乾，那裡是蚊子最理想的產卵場所。移走任何可以容納水的東西，例如花盆、花盆底座、玩具、罐子、雨水槽、水桶或舊輪胎等，並修復已經漏水的水龍頭或灑水器。

另外，門窗上的紗窗應保證是緊貼的。不要讓游泳池的水位低於水泵循環區，並可以在網上免費申請投放專吃蚊子的小魚。

黃昏和黎明是蚊子最活躍的時段，應減少戶外活動。或身著長袖襯衫和長褲避免蚊蟲叮咬。

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