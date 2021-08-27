過失殺人通緝犯被傷 不確定是否警方開槍

警長阿姆斯壯26日舉行記者會。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警局26日舉行記者會表示，確認25日在一場爭執後受傷的男子是瓦加斯（David Garibay-Vargas），他因涉嫌過失殺人被通緝。不過，警方表示，不確定警方開槍後，男子是否中彈受傷，也有可能是被玻璃擦傷。

2日下午2時30分左右，屋崙競技場附近Enterprise Way的8400街區發生了警員開槍事件，瓦加斯被擊中。但傷勢不嚴重，當時送往醫院接受治療，情況穩定。事件中，沒有警員受傷。警方繳獲兩支槍。

警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）表示，這是他上任以來首次舉行有關警員開槍的記者會。瓦加斯在槍擊 事件中受了輕傷，調查人員不確定這些傷是由玻璃碎片還是由子彈擦傷造成。他在醫院接受了治療，此後被關進了縣監獄 。

監獄記錄顯示，瓦加斯被指控犯有車禍過失殺人罪、車輛盜竊罪和其他罪行，將於27日出庭。

阿姆斯壯說，由於調查仍在進行中，他還不能公布導致警員開槍的許多細節，包括警員的身分。警方在現場找到了兩支槍，目前沒有發現任何證據表明瓦加斯曾向警員開槍。

屋崙警局此前的聲明說，任何時候在社區發生涉及警員的槍擊事件，都會影響到家庭、警員和社區成員。根據部門政策，警察局的兇殺科、內務部和獨立的民間監督組織社區警員審查機構（CPRA），正在對這起警員涉案槍擊事件進行調查。屋崙警局致力於提高透明度。然而，一個完整的調查過程需要對資訊進行限制，以保持調查的完整性。出於這個原因，目前只有那些不影響調查的初步細節可以被公佈。一旦調查允許，將儘快發布更多資訊。