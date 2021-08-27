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舊金山華埠中秋街會疫後回歸 盼重燃社區活力

記者李晗╱舊金山報導
2019年華埠中秋街會，氣氛熱鬧。（本報檔案照）
2019年華埠中秋街會，氣氛熱鬧。（本報檔案照）

舊金山華埠的中秋街會活動，去年因為疫情改為線上舉辦。如今疫情進入後期，街會活動也正式回歸。

今年的第31屆華埠中秋街會將會在9月11日（周六）與12日（周日）一連兩天在華埠的都板街（Grant）舉行。主辦方華埠商人協會（CMA）的李雷綺華（Eva Lee）很高興邀請遊客和本地居民回到華埠，希望恢復一些經濟動力，重新點燃社區活力。

具體的街會活動時間是周末兩天的上午11時至下午6時。歷史悠久的華埠街道將再次變身為熱鬧繽紛的步行集市。在周六和周日的兩天裡，都板街將會成為街會地點，從California街到Broadway街之間，將佈滿藝術和手工藝品攤位，此外現場音樂、文化表演、兒童活動、眾多食品供應商、企業贊助商和舞獅表演也會陸續登台。

9月11日的周六上午11時，市長布里德（London Breed）與眾多社區領袖、選美皇后預計將會出席啟動儀式。都板街將被打造成熱鬧的音樂、武術和文化表演的街頭舞台。本次活動的藝術指揮Max Leung也在社區中招募了一些亞裔的人才，他們也將首次在中秋節活動上表演。華人青少年中心（Chinese Youth Center）將提供豐富多彩的兒童活動。

值得一提的是，嫦娥（月亮女神）等扮相的演員也會在街頭和民眾打招呼、拍照，還有「熊貓」也會在現場走來走去。許多食品供應商也會在現場提供各種月餅、異國風味小吃和其他獨特的食品給民眾品嘗。活動的尾聲，也就是9月12日周日的下午5時，知名的舞龍遊行將會作為壓軸的活動出現。

已經確認出席的表演團隊和個人包括柔功門舞龍舞獅，The Complements，晓川哥（Chino Yang），Chow Mane，Tony Martinez，Ultra World X-TET，Kultura Kapwa，The Flying Angels等等。更多細節可以查看華埠商人協會的臉書：https://www.facebook.com/ChinatownSFCMA/。

華埠 疫情 遊行

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