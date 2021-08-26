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新民調：51%選民可能投票罷免紐森

編譯組／沙加緬度25日電
民調平均值顯示，紐森暫時在罷免選舉中領先。（美聯社）
民調平均值顯示，紐森暫時在罷免選舉中領先。（美聯社）

本月稍早，SurveyUSA民調顯示，在即將舉行的加州州長罷免選舉中，51%的潛在選民可能會投票支持罷免紐森（Gavin Newsom）。這是到目前為止第一個多數人（過半數）贊成罷免紐森的民調結果，這個結果導致民調平均值出現巨大變化。

在SurveyUSA這項民調結果出現之前，政治數據網站「五三八」（FiveThirtyEight）計算出來的民調平均值顯示，反對罷免紐森的人比支持罷免他的人多出7個百分點。但在SurveyUSA民調結果出爐後，平均值大幅縮小為不到1個百分點。截至8月17日，平均值小幅回升為1.2個百分點。

舊金山紀事報（Chronicle）稱，「五三八」的民調平均值應該是評估加州州長罷免選舉最精密的計算工具。他們透過一個統計模型匯整個別民調結果分出兩個平均值，一個是反對罷免的平均值，一個是支持罷免的平均值。「五三八」從7月中旬就開始提供這些平均值，使用的民調結果最早可追溯到今年1月。

「五三八」還追蹤如果紐森被罷免、加州選民會選誰取代他的平均值。他們最新統計出的平均值顯示，艾德（Larry Elder）以19%暫時領先，帕夫拉斯（Kevin Paffrath）以9%居次，考克斯（John Cox）6%排第三，其餘43名候選人都不到5%。

在計算這些平均值時，五三八不只是計算簡單平均值，他們會評估每一項民調的品質，然後進行相應的加權。高品質民調對整體平均值有很大的影響，品質較低的民調對平均值影響較小。

至於如何評斷民調的品質，五三八資深政治分析師拉基奇（Nathaniel Rakich）指出三個標準：受訪者人數（人數愈多愈好）、民調時間（時間愈近愈好）、民調進行機構的評級。五三八給予約500家民調機構的評級，是根據這些機構的民調方式和過去民調的準確度來決定。在做過加州州長罷免選舉民調的12個民調機構中，大部分都得到A或B的評級，只有一家是C/D級。

根據今年7月的註冊選民數據，加州47%的註冊選民是民主黨人，只有24%是共和黨人。如果紐森能鼓勵更多民主黨選民出來投票，那他可能就不會遭到罷免。

拉基奇說：「我認為，由於民調結果在誰會勝出這方面的差異很大，對民調機構造成額外的困難。」

拉基奇表示，由於這個巨大的差異，民調可能出現比平常更大的誤差。拉基奇還指出，他們計算的民調平均值與他們為總統大選和中期選舉計算的預測值不同，民調平均值並未將黨派偏見、候選人素質、或紐森籌得的資金是共和黨主要挑戰者籌得資金總和的三倍等因素考慮進去。如果「五三八」要預測選舉結果，那麼，這些因素將使預測結果更傾向於紐森勝出。

民調 紐森 加州

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