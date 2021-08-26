舊金山千禧大廈再下沉1吋 維修工程喊卡

舊金山千禧大廈又下沉1吋，修復工程喊卡。（Getty Images）

預算 1億元的舊金山 千禧大廈（Millennium Tower）修復工 程臨時喊卡。因為工程師最近發現，千禧大廈在施工期間又再下沉一吋。

千禧大廈屋主協會發言人發出聲明表示，最新監測顯示，「下沉速度加快與安裝地樁有關」。

發言人艾爾梅茲（Doug Elmets）說：「為謹慎起見，我們決定，安裝地樁工程將暫停二到四周。同時，我們會試著對造成下沉率加快的機制以及如何減緩這種情況做更多了解。大廈目前沒有受到實質損害，仍然非常安全。」

位於舊金山301 Mission St.的千禧大廈於2009年落成，樓高60層，是當時舊金山有史以來最貴的住房開發案，吸引包括前49人隊四分衛蒙坦納（Joe Montana）等名人入住。然而，五年後，千禧大廈就被工程師發現下沉了18吋，而且向西傾斜14吋。

專家得出的結論是，大廈的地樁沒有打入基石，是造成大廈下沉的原因。這個發現引發居民對開發商Millennium Partners、設計大廈的建築師和工程師提起訴訟。

2020年達成的保密和解協議不但對大廈結構問題造成房價下跌對屋主做出補償，還提出一項成本高達1億元的修復計畫：將在地下250呎深的基石上安裝52條每條重14萬磅的混凝土地樁，來固定建築物。這項修復計畫被稱為是用來緩解建築物下方土壤壓力的方式，因為土壤被壓縮，導致大廈意外下沉。

Simpson Gumpertz & Heger工程師漢堡（Ronald Hamburger）在修復工程一開始進行時說：「這項計畫將可阻止大廈Fremont Street和Mission Street的部分繼續下沉，同時可讓大廈隨著時間自行恢復正常角度。」

艾爾梅茲表示，儘管大廈在施工期間繼續下沉，但他對前景感到樂觀。

他說：「一旦地樁安裝完成，負載壓力轉移到新地樁上，大廈的狀況就會有明顯的改善，傾斜度也會慢慢修正。」