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亞裔社區受空污影響 加州空氣資源委員會關切

記者李怡／舊金山報導
社區領袖在花園角廣場向加州空氣資源委員會（CARB）主席朗道夫，展示當下的社區空氣質量。（記者李怡╱攝影）
社區領袖在花園角廣場向加州空氣資源委員會（CARB）主席朗道夫，展示當下的社區空氣質量。（記者李怡╱攝影）

加州大面積野火煙霧，對灣區空氣質量產生嚴重影響，加州空氣資源委員會（CARB）主席朗道夫（Liane Randolph）和主任賀特（Davina Hurt），日昨與華裔社區領袖在華埠文化中心會面，以了解舊金山亞太社區的空氣質量和氣候變化問題，並分享了CARB可為華裔社區提供的服務資源。

賀特表示，在目前複雜的生存環境下，很期待聽到華埠或亞裔社區真正的需求。（記者李怡...
賀特表示，在目前複雜的生存環境下，很期待聽到華埠或亞裔社區真正的需求。（記者李怡╱攝影）

他們指出，華埠社區老化住房不足以應對氣溫升高和野火煙霧污染等問題。目前尚有1萬3000人住在華埠的散房（SRO），居民住在8x10英尺的狹小空間，通常沒有空氣過濾或暖通空調系統，使他們更容易受到野火煙霧對健康的不利影響。野火煙霧和持續糟糕的空氣質量會使 COVID-19病例惡化。這些狹窄的生活區還容納了最弱勢社區老年人和年輕家庭，應格外受到重視。

與會人員參觀了華埠的散房（SRO）。（記者李怡╱攝影）
與會人員參觀了華埠的散房（SRO）。（記者李怡╱攝影）

朗道夫說，加州已經分發了超過1500萬元款項用於地區空氣質量的監測。目前對於空氣質量的改善，已經取得了長足進步，但是目前面臨的野火煙霧挑戰，還有很長的路要走。

賀特說：「空氣委員會的工作，都是優先考慮各個社區溫室氣體排放和改善公眾的健康環境，特別是需要備受關注的困難社區。很期待聽到華埠或亞裔社區真正的需求。我當我們遇到復雜的環境，需要與種族主義，以及生存環境和成作鬥爭時，需要緊密的在一起，共同努力」。

會上展示了組裝好的DIY空氣過濾系統，並宣布未來華埠社區居民，可申請免費裝置空氣過濾系統。

出席會議社區領袖有亞太委員會行政主任黃嘉麗（Cally Wong）、社區青年中心主任溫靜婷（Sarah Wan）和華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）。會議由非營利組織Brightline Defense執行董事安弘一（Eddie Ahn）主持進行。

與會者參觀了安裝在花園角廣場上空的空氣質量傳感器，隨即參觀華埠的散房，以更好的了解如何調整傳統的空氣質量緩解措施，以適應特殊的社區健康安全需求。

參加會議的嘉賓們。（記者李怡攝影）
參加會議的嘉賓們。（記者李怡攝影）

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