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罷免紐森選舉 新增線上投票

記者王子涵╱聖荷西報導
本次選舉還採用了高速選票計數機，可大大縮短統計選票時間（記者王子涵╱攝影）
本次選舉還採用了高速選票計數機，可大大縮短統計選票時間（記者王子涵╱攝影）

聖他克拉拉縣選務處25日召開了記者會。選務處主任布謝（Shannon Bushey）向媒體展示了用於9月14日開始的加州州長罷免選舉的選票。鑒於上次加州舉行罷免州長選舉已經是2003年，選務處工作人員詳細介紹了選票設計以及投票流程。

聖縣選務處已經在上周向所有聖他克拉拉縣已註冊的選民郵寄去了選票。選民將有兩種方式寄回自己的選票。如果是以郵寄的方式，在郵票包裹中包含蓋有免費郵票的信封，所以選民不用擔心任何可能的郵寄費用。如果選民希望親子到投票站投票，選票辦公室共開設了36座投票站，並在9月4日正式開啟歡迎選民線下投票。

為了可以更快速地統計選票，盡早公布選舉結果。此次選舉中心還採用了多種新式的投票方式，包括高速計票機、選票卡、線上投票等。選民到達投票站後，可以將自己的選票直接投入計票機，也可以在驗證身分後，得到一張選票卡，在投票站的電腦上完成投票。同時，為了避免潛在的Covid-19病毒傳染風險，投票站工作人員會給所有可觸式的屏幕進行消毒。

根據布謝的介紹，此次選票的設計比之前任何一次都要更簡潔。選民只需要回答兩個問題。第一個問題是「是否同意現任州長」，第二個問題是「如果州長被罷免，您想要誰代替州長」？布謝說，此次競選的合法候選人一共有46人。

聖縣選務處已經開啟了郵寄選票的計票的工作，根據布謝的預測，從投票站在9月10日正式開啟後，將有更多的選票被計入。

選票辦公室主任布謝（Shannon Bushey）展示選票（記者王子涵╱攝影）
選票辦公室主任布謝（Shannon Bushey）展示選票（記者王子涵╱攝影）

投票 工作 加州

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