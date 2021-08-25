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安樂居員工舞獅隊 長者樂於嘗試敲鑼打鼓

記者李晗 / 舊金山報導
安樂居員工自組舞獅隊，常為長者們提供活力滿滿的表演。（安樂居提供）
安樂居員工自組舞獅隊，常為長者們提供活力滿滿的表演。（安樂居提供）

灣區服務半世紀的安樂居（On Lok），注重華裔長者的文化需求，讓華裔長者能夠在自己熟悉的語言、生活習慣中，獲得充實的晚年生活。

安樂居的員工隊伍內，中華文化的氛圍就很濃，員工有自發組建的舞獅隊，時常為長者們提供活力滿滿的表演。安樂居位於東聖荷西的中心主任劉舜芝（Stephanie Lau）表示，安樂居的節慶活動豐富多元，非常熱鬧，舞龍舞獅的表演也是長者們非常鐘愛的項目之一。

東聖荷西的日間護理中心是安樂居的一個嶄新活動中心，空間很大。（安樂居提供）
東聖荷西的日間護理中心是安樂居的一個嶄新活動中心，空間很大。（安樂居提供）

之所以員工會自己組建了一個舞獅隊，劉舜芝表示是有一位活動部的男同事，自己懂得一些功夫招式以及舞獅技巧，所以就牽頭成立了舞龍舞獅的表演隊伍。不少的年輕員工同事也就響應號召，加入了這個隊伍。

學習舞龍舞獅的過程也並非易事。劉舜芝表示，一開始他們都會學習一些簡單的動作，比如獅子頭的晃動，往左往右的舞姿等。負責「龍尾巴」的同事也需要很多的訓練，動作要很迅速。大家都齊心合作，在下班之後找時間一起學習，他們還會把舞蹈練習拍成視頻記錄下來反覆觀看，更好提升技能。

劉舜芝說，像是獅子頭的「眨眼睛」的動作，就是要在裡面拉一個繩子的小機關才能做到，這些都需要練習。至於打鼓，就有一個已經有音樂基礎的同事會和大家一起排練。

一般而言，安樂居的每個日間護理中心每年都會至少會有一次的舞龍舞獅表演。表演完的時候，大家都會和舞龍舞獅的團隊一起合照。劉舜芝說拍照的過程儼然成為了一個新的演出項目，因為長者們都很喜歡和紅紅火火、看著就很喜慶的舞獅團隊們合影。

除了合影之外，如果有老人家願意嘗試，也能夠親身試一下舞龍舞獅的操作。但是因為老人家的身體原因，他們大多只能參與一些簡單的動作，像是敲鑼打鼓。這其中也包含了音樂治療的成分，讓老人家跟著學習一些節奏，找到音樂的律動。 

東聖荷西的中心是安樂居的一個嶄新的活動中心，空間很大。想要加入安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者，都可以前來諮詢。年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐瓦克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。

華裔 聖荷西 灣區

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