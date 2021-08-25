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聖荷西無罩示威 議會一度中止 加略山教堂牧師最受矚

編譯組／灣區24日電
數十名未戴口罩民眾，抗議聖荷西接種疫苗證明令。(電視新聞截圖)
數十名未戴口罩民眾，抗議聖荷西接種疫苗證明令。(電視新聞截圖)

聖荷西市議會24日下午表決市長李卡多 (Sam Liccardo) 所提檢查完全接種疫苗證明時，數十名沒戴口罩民眾突然衝入市議會騷擾。市議會會議一度被迫中止，議員們也暫時撤出議事廳。

李卡多市長上周宣布參與在市府管轄建築物如會議中心 (Convention Center) 、冰上曲棍球場SAP Center，與表演藝術中心 (Center for Performing Arts) 民眾，都必須出示完全接種疫苗證明，才能進入場地，參加各種活動，或者參觀表演等。聖荷西市府不接受陰性檢驗報告，只接受完全接種疫苗證。

24日下午正當議會準備投票時，突然出現一批未戴口罩民眾，其中最引人注目者為加略山教堂 (Calvary Chapel) 牧師麥克克魯爾 (Mike McClure) ，衝入議事廳鬧事。新冠疫情期間，加略山教堂已因違犯聖他克拉拉縣衛生局規定，舉行大型聚會，參與聚會人士沒戴口罩，遭罰處罰款總額高達近400萬元。

有些抗議民眾在李卡多市長要求下戴上口罩，也有一些民眾口吐髒話，詛咒市府官員。許多抗議民眾手揮美國國旗。有些揮舞標語牌，上面寫著：「我們的身體，我們的選擇。」(Our body, our choice) 、「不可強迫接種」 (No forced shots) ，以及「個人權利面臨危險」(individual rights at stake)。

警察將抗議民眾帶出議事廳。這場議會抗議示威中沒有人遭捕。議會暫停之後重新召開，警方允許約24名抗議人士戴上口罩，進入議事廳發言。其他抗議人士群聚在聖荷西市政廳前抗議示威，有些開車路過民眾按喇叭支持。

71歲婦女溫蒂 (Wendy) 表示，她不要接種疫苗，因為她認為疫苗會危害她的身體。她說，如果他們強迫我這樣做，下一步就要干涉到我的私人財產，結果她就無法到雜貨店買東西，上教堂，逛購物中心，做什麼事情都會受到干涉。

根據聖荷西市府規定，前往聖荷西市府管轄建築參加活動者，都必須出示完全接種疫苗證明。這個地方包括：

•冰上曲棍球賽場 SAP Center

•聖荷西麥克恩利會議中心 (San Jose McEnery Convention Center)

•聖荷西市民中心 (San Jose Civic Center)

•表演藝術中心 (Center for Performing Arts)

•加州劇院 (California Theater)

•聖荷西藝術博物館 (San Jose Museum of Art)

•科技互動館 (The Tech Interactive)

•墨西哥傳統廣場 (Mexican Heritage Plaza)

聖荷西 疫苗 口罩

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