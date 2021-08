購物者在排隊等候進入舊金山迪士尼商店時,保持社交距離。(美聯社)

對於許多90年代的孩子來說,逛迪士尼 商店是最期盼的,也是最接近迪士尼樂園 (Disneyland)之旅的事情。然而,迪士尼購物中心的時代已經結束,該公司表示,將關閉其最後剩餘的大部分灣區 商店。

根據迪士尼網站,下面這些商店將永久關閉:Sunvalley Mall in Concord:9月15日或之前關閉;Stockton Street in San Francisco:9月8日或之前關閉;Serramonte Center in Daly City:9月15日或之前關閉;Westfield Valley Fair in Santa Clara:9月15日或之前關閉。

這使得位於東灣利佛摩的奧特萊斯中心(San Francisco Premium Outlets)的迪士尼商店,成為灣區最後一家商店。

一段時間以來,迪士尼一直在減少獨立商店。它正在將其產品集成到Target商店展示,並專注於其網路商店。迪士尼今年預計將在北美關閉約60家門店。