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紐森反罷免行動見效 民主黨寄回選票比共和黨多40萬張

編譯組／沙加緬度24日電
根據已寄回的選票數量，紐森免罷免團隊的工作似乎已見成效。（Getty Images）
根據已寄回的選票數量，紐森免罷免團隊的工作似乎已見成效。（Getty Images）

面對部分民主黨人批評加州州長紐森（Gavin Newsom）的反罷免活動花太多錢做電視廣告，花太少時間進行面對面宣傳，紐森競選團隊砲火全面升級，展開他們所謂加州史上最大規模的組織性宣傳活動，儘管活動尚處於初期階段，但似乎已見成效。

紐森團隊表示，他們在3月悄悄展開接觸基礎選民的工作，已使這次罷免選舉選票寄回的速度比2020年總統大選更快，而且大部分都是民主黨人寄回的選票。

根據加州選舉數據公司Political Data的統計，在已寄回的110萬張選票當中，民主黨人寄回的選票占56%，共和黨人寄回的選票只占22%，實際票數民主黨人的選票比共和黨人多出約40萬張，這個差距在這場高度政黨化的選舉中意義重大。不過，要注意的是，現在下定論還為時過早，因為已寄回的選票僅占2200萬張郵寄選票的5%，而且這些選票只是寄回的數量，並非實際會被統計的得票。

Political Data副總裁米契（Paul Mitchell）說：「如果我們預測共和黨的選票會在最後一刻大量湧入，那我認為，民主黨就需要一個大緩衝，現在這40萬張選票就是一個很好的緩衝。但是，任何人都不應該因此自滿。」

保持謹慎樂觀態度的紐森首席策略師羅德里格茲（Juan Rodriguez）說：「當你在一個非正常選舉年份的選舉中處於領先地位，而且投票率已高於總統大選的投票率時，代表選民已開始正視這場選舉。不過，現在還處於選舉初期，但我為，這個現象說明我們的計畫正在發揮作用，愈來愈多人意識到這點。」

政治評論家表示，在先前多項民調顯示共和黨選民的熱情是民主黨選民兩倍的情況下，這樣的起步是民主黨需要的。

民主黨 紐森 共和黨

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