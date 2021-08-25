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卡爾多山火…太浩湖空氣品質重污染 N-95口罩脫銷

記者王子涵／聖荷西報導
消防人員正盡一切努力將卡爾多山火阻擋在太浩湖以外。（ABC10新聞）
消防人員正盡一切努力將卡爾多山火阻擋在太浩湖以外。（ABC10新聞）

隨著卡爾多山火（Caldor）繼續向太浩湖盆地方向蔓延，山火所產生的濃煙使得太浩湖的天空不再如它的湖水般湛藍，而是變成了令人恐懼的黃灰色。

儘管山火還沒有發展到盆地，濃重的煙霧已經覆蓋了景區大部分湖泊和山脈。當地的空氣質量檢測裝置顯示，AQI指數已經超過可檢測的最高數值，這也意味著當地的空氣質量已經達到重度污染水平，很可能會影響居民健康。即便當地官員尚未發佈大規模疏散的命令，許多民眾出於健康考慮，已提前搬離家園，當地購物中心也面臨N-95口罩脫銷的窘境。

卡爾多山火已經燒了十天，根據最新統計的數據，超過447戶房屋、11萬畝土地被摧毀。加州消防廳廳長波特（Thom Porter）周一介紹到，為撲滅卡爾多山火，加州消防廳被允許調運全國範圍內最精銳的消防資源。「我們會盡我們所能阻擋山火進入太浩湖盆地，但我們仍要做好山火終會到達這裡的準備。」

太浩湖景區內所有露營地、沙灘已經關閉，私人船隻也被禁止進入，即將到來的啤酒節也被迫推遲。雪場經理斯特拉（Joe Stella）說：「我們從未見到過如此多的濃煙。」據她介紹，大部分的酒店、賭場、購物中心都沒有遊客再光臨。

由於在周一晚上，當地風勢減弱，空氣潮濕度有所提升，消防人員趁著天氣利好，加緊對火勢的控制。根據最新的統計數據，已有9%的山火被初步控制住。當地官員警告居民要保持警惕，隨時監控火情發展。

滑雪愛好者也在關注卡爾多山火是否對明年的滑雪季有所影響。酷愛滑雪的陳女士，每年都會帶著家人去太浩湖滑雪，然而看到多家雪場關閉運營的消息，對明年的滑雪計畫也產生了憂慮。「我每天都在關注山火地圖，這次的山火距離太浩湖太近了，如果真的蔓延到了那裡，或許幾年內我們都不可能返回到那裡度假了。」

太浩湖海拔最高的滑雪場—天堂滑雪場在22日更新推特宣佈，由於考慮到山火的威脅，滑雪場不得不提前結束夏季的運營，並將全部精力放到冬季重開工作上。

山火 滑雪 加州

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