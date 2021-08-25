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多縣新冠病例增速趨緩 灣區疫情或已到頂

編譯組╱灣區24日電
華盛頓大學調查報告，灣區與加州疫情惡化已達最高峰，新冠病例數開始出現下滑趨勢。（電視新聞截圖）
華盛頓大學調查報告，灣區與加州疫情惡化已達最高峰，新冠病例數開始出現下滑趨勢。（電視新聞截圖）

傳染性強的新冠變種病毒Delta影響下，灣區與加州今夏疫情惡化。不過根據華盛頓大學 (University of Washington) 調查報告，灣區與加州疫情惡化已達最高峰，新冠病例數開始出現下滑趨勢。今夏在Delta 變種病毒陰影下，加州各相關單位重新要求民眾戴口罩，並開始強制注射疫苗

柏克萊加大公共衛生系疫苗學與傳染疾病臨床教授史瓦茲伯格 (John Swartzberg) 表示，加州已度過疫情惡化的高峰期，他開始對整個情勢發展感到樂觀。

在此同時，聯邦食品與藥物管理局 (FDA) 首度正式批准，16歲以上民眾可以接種輝瑞疫苗。FDA正式批准後，將會說服更多民眾接種疫苗。

灣區各縣出現疫情達到高峰期，開始緩和的現象，有些地區甚至開始出現檢驗陽性病例減少跡象。這些地區包括舊金山縣市、康曲柯士達縣、馬連縣、阿拉米達縣在內。南加州的洛杉磯縣也出現好轉跡象。

灣區各縣衛生官員對疫情評論也開始出現審慎樂觀的語氣。馬連縣公衛官員威利斯醫師 (Dr. Matt Willis) 稱：「這次是真的了。我看到疫情已達峰迴路轉的情況。」

阿拉米達縣衛生局資訊經理巴爾拉姆 (Neetu Balram) 也有同感。他說，目前每日檢驗陽性病例數沒有增加，住院人數也開始下滑。

康曲柯士達縣衛生局發言人哈潑(Will Harper) 說，最近疫情惡化現象已開始好轉，檢驗陽性病例數已有所下跌。

可是聖他克拉拉縣衛生官員柯迪醫師 (Dr. Sara Cody) 態度比較保留。柯迪希望最壞的時刻已經過去了，可是仍不能樂觀的說，疫情發展已度過難關，達到全面緩和情況。

華盛頓大學健康指標與評估研究院 (Institute for Health Metrics and Evaluation) 教授默克達德 (Ali Mokdad)說，加州每日新冠病例數已達到高峰點，除非再出現抗疫苗的高傳染變種病毒，加州新冠病例數從現在起到11月期間，將可望持續下滑。

默克達德說，他們是根據接種疫苗人數與感染新冠病毒恢復健康，體內產生抗體人數作出推論。他說，由於更多人接種疫苗，或體內產生抗體，病毒能感染的人數將自然減少。

如果這次疫情發展真的已經度過高峰期，這是否代表疫情不會再度攀高。對此史瓦茲伯格表示，這次新冠疫情起伏不定。在過去我們看到疫情轉緩，結果由於過早掉以輕心，疫情再度攀升，因此這次如果我們保留謹慎態度，採取種種預防措施，提高接種疫苗比率，我們可望繼續壓低疫情，控制疫情。

疫情 疫苗 加州

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