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父親獲紐約州長赦免 舊金山地檢長好激動

記者李晗 / 舊金山報導
博徹思對於父親獲得赦免感到情緒激動。（本報檔案照片）
博徹思對於父親獲得赦免感到情緒激動。（本報檔案照片）

紐約前州長葛謨（Andrew Cuomo）卸任之前，對多名正在服刑的獄中囚犯進行赦免，其中包括舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的父親、76歲的吉伯特（David Gilbert）。

葛謨因為捲入性騷擾醜聞而黯然辭職。按照一般慣例，州長卸任前都會赦免一些表現良好的囚犯。

赦免消息傳出之後，博徹思在社交媒體上直言自己情緒激動，說自己的父親從未想要造成傷害，雖然他的犯罪行為傷害了很多其他家庭。

博徹思的身世此前已經獲得媒體諸多報導。他的父母，吉爾特和凱西布丁（Kathy Boudin）都是1960年代的極左激進革命團體「地下氣象組織」（Weather Underground」）成員。他們均有參與1981年在紐約州Nanuet的一個武裝運鈔車搶劫，案件導致三人死亡，其中兩人是警察，一人是警衛。

博徹思還是嬰孩的時候，他的父母就因為參與上述犯罪而入獄服刑。博徹思也就被寄養在「地下氣象組織」前成員的家中。博徹思也在社交媒體上發出了自己在嬰孩時期與父親的合影。

至於他的父母二人，吉爾特和凱西布丁當時只是案件的逃跑車輛的司機。根據紐約的重罪法律，他們也一起被起訴並被定罪。因為紐約州法規定，所有導致死亡的重罪的參與者，都可以被指控犯有謀殺罪，即使他的父母在這起案件中沒有直接殺人。

吉爾特在1983年被判三項二級謀殺罪，和四項一級搶劫罪，判刑75年。凱西布丁刑期較輕，已經在2003年獲得假釋出獄。案發40年之後，也就是吉爾特已經完成了75年刑期的40年，葛謨州長對他進行特赦。

葛謨的辦公室表示，被特赦的六人都已經有了「復原」以及對社區的承諾，同時吉爾特在被監禁期間，為愛滋病教育和預防計畫做出了「重大貢獻」，此外還擔任過學生導師、法律圖書館館員、律師助理和教師助理等。

紐約州 葛謨 性騷擾

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