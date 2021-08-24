美「首宗新冠病歿」時間再提早 6州去年1月就現死亡病例

聖荷西信使報表示，全美首宗新冠死亡病例出現時間比想像中更早。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）23日報導，聯邦疾病防治中心（CDC ）修改的新冠死亡紀錄顯示，加州 和美國 各地首宗新冠死亡病例發生在2020年1月，比原先想像的早了數周，當時官員尚未意識到病毒已在社區中傳播。

2020年2月6日死亡的57歲聖荷西居民多德（Patricia Dowd）一直被認為是美國首宗新冠死亡病例，儘管她是如何被感染的始終沒有得到證明。不過，CDC稍早悄悄修改六份分屬加州、阿拉巴馬州、喬治亞州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州、威斯康辛州的2020年1月死亡證明，將新冠肺炎列為死因之一。這項修改說明，新冠病毒當時早已蔓延到美國沿海以外地區。

信使報在被公認是美國死亡數據權威的CDC國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics，簡稱NCHS）的臨時新冠死亡人數統計中找到這些證據，並透過訪問加州與聯邦公共衛生官員證實了訊息的真實性。但礙於隱私和對疫情政策的激烈爭論，這些死亡病例的確切地點和情況無法公開，讓一些衛生專家感到沮喪。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）流行病實驗室臨床研究組主任梅莫利（Matthew Memoli）說：「我們必須坐下來詳細評估這到底是什麼東西、何時開始、我們是如何處理、我們是否把問題變得更嚴重、及我們是否能以不同的方式處理問題，要思考的事情很多。」

經過多月仔細研究人們在疫情爆發前數個月死亡的時間和原因，美國各地包括驗屍官、法醫和醫師等認證單位經過多個月的努力得到了這些結果。

信使報今年4月首次披露，CDC正在調查為何加州與聯邦紀錄中會出現多起早於多德死亡時間的新冠死亡病例，當時被解釋為日期錯誤和數據系統出現故障。但上周，聯邦機構告訴信使報，他們已經和這六州的官員合作，聯絡到五個州的認證單位，確認新冠肺炎已列為這幾份2020年1月死亡證明的死因之一。

NCHS死亡統計處處長安德森（Robert Anderson）說：「除非有充分的理由，否則認證單位不會願意修改死亡證明。」

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，這些早期新冠死亡病例最初報告的死因可能都是感冒或流感。以多德為例，她的死亡證明最初並沒有提到新冠肺炎，直到兩個多月後，才透過檢測證實她感染了新冠病毒。

儘管NCHS已將美國首宗新冠死亡病例出現時間修改為2020年1月首周（5日到11日），舒瓦茲柏格認為，新冠病毒非常有可能早在2019年12月，甚至是11月，就已出現在美國，因為從感染到死亡的時間通常約為三周，而像阿拉巴馬和奧克拉荷馬這些州通常也不會有很多往返中國的人。