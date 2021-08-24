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灣區豪宅成交高於開價百萬 不稀奇

編譯組／灣區23日電
灣區豪宅市場競爭激烈。（美聯社）
灣區豪宅市場競爭激烈。（美聯社）

房地產公司「DeLeon Realty」執行長雷波卡（Michael Repka）表示，近來幾個月，他已售出6間房屋是以超過開價100萬的價格成交。他指出，許多豪宅買家非常成功，他們不習慣失敗，高級房屋市場成交價高於定價情況，變成相當瘋狂的餵食潮（feeding frenzy）。

低定價是灣區部分地區房屋的一種常見行銷作法，特別在矽谷與舊金山，目標為擴大潛在買家範圍。但是在今年4-6月的房屋熱季競標戰爭高峰，根據Zillow房地產網站分析，聖荷西都會區十多間房屋售出價格，比要價超出100萬元以上。舊金山都會區，包括聖馬刁縣與東灣，有36間房屋售價比要價超出100萬元。今年頭三個月，舊金山僅有2間房屋出現百萬元以上的溢價。

灣區核心區房市旺季有近1000間房屋售價比原來標價高出50萬元，總數比今年前三個月大幅躍進。東灣房屋售價溢價比例占總銷售的三分之一。與全美市場相比，美國中價位房屋價為僅為30萬元。Zillow分析師巴紹達（Nicole Bachaud）表示，市場雖仍有庫存房屋，但需求量更大。

儘管市場預估房價增長將於未來數月放緩，但她強調，近幾年灣區房市似乎自成一格，「房價雖然高，但灣區買家口袋深，擁有房屋淨值、股票與現金很多。」低利率、強勁股市表現都讓科技業薪資增加，造就泡沫房市。灣區科技業與創投業者在疫情期間，幾乎未遭受經濟打擊，關閉命令也限制旅行與非必要購買。

隨著於遠程工作成為常態，室內外空間需求增加，灣區房價在疫情期間飆漲100萬元以上。房地產仲介表示，數個房屋競標已是經常現象，半島房價迅速上漲數十萬元。洛斯阿圖近幾個月發生6個房屋競購戰，增幅高達數十萬元。

薩拉度加房地產經紀人王馬克（Mark Wong，譯音）已見到高端房市在矽谷加速發展，近幾個月在主要科技公司附近售出30多間房屋，都有超過50萬元溢價。他說，當市場火熱，每個人都想買房。買家變得更積極，加價50萬元，好像只是增加5萬元價格一樣，「這基本是矽谷文化的一部分，每個人都想贏。都是競賽。」

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