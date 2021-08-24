柏克萊加大籌款 助阿富汗記者、律師逃難

柏克萊加大的工作人員、學生、學者和教師組成的團隊，發起籌款計畫，以幫助阿富汗記者、律師和其他學術界人士逃離。（取自柏加大官網）

美軍狼狽撤離阿富汗 ，數以千計驚恐萬分的阿富汗人試圖逃離本土，不少人擔心神學士（Taliban，另譯塔利班）的極端宗教政策。而由柏克萊加大 的工作 人員、學生、學者和教師組成的一個團隊，已發起一項籌款計畫，外為「阿富汗緊急回應行動」（Afghanistan Emergency Response），以幫助阿富汗記者、律師和其他學術界人士逃離。

計畫希望在27日前籌集10萬，但到23日晚上6時許，就已籌集11萬6958元。組織者更新資訊說，修改了籌款目標（為15萬），以提供更多的支持，幫助一些家庭在8月31日截止日期前撤離，以支持簽證申請，並與其他校園合作，接收安排逃難學者。柏加大研究辦公室將匹配捐贈此前目標10萬。這意味著，至少21萬用於幫助阿富汗相關人士逃離。

此次活動的組織者包括柏加大人權中心、聖荷西州立大學的人權研究所和柏加大阿富汗學生協會。

救援組織在籌款頁面上表示，首要任務是立即支持一位有五個小孩的婦女權利活動家兼記者。她和家人正面臨著嚴重的風險，並急切地想逃離阿富汗。他們還在迅速工作，並與支持學術自由的國際網路組織「風險學者」（Scholars at Risk）合作，將更多人帶到柏克萊。組織者表示，希望校方能激勵其他機構幫助在阿富汗面臨嚴重風險的婦女和兒童，為他們找到避難所。

柏加大人權中心有27年支持難民的經驗。教務主任斯托弗（Eric Stover）說，「這就是柏克萊，這就是燈塔的意義所在。我們鼓勵學術自由，鼓勵人權，當看到這些原則在世界其他地方受到侵犯時，必須站出來有所作為，且要快速行動。」

柏加大校長克里斯（Carol Christ）聲明說，她支持這些團體的工作，希望給予可能的幫助，為面臨嚴重風險的個人提供安全之地。