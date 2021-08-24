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國會警察局設分局 舊金山中選

編譯組／灣區23日電
美國國會警局設分局，舊金山獲選成為擴展設點之一，執行保護全國民選與政府官員、避免受到暴力威脅。(美聯社)
美國國會警局設分局，舊金山獲選成為擴展設點之一，執行保護全國民選與政府官員、避免受到暴力威脅。(美聯社)

美國國會警察於近兩個世紀以來，一直是在華府駐警部隊、保護國會。現在，國會警局首次擴展業務，選擇舊金山與佛羅里達設立分局。原動力為何？國會警局透露，選擇地點依據當地對國會議員的威脅程度。

自1月6日一群川普支持者暴力攻擊警察、衝進國會大廈，企圖扭轉其選舉失利的行動之後，立法人士呼籲對執法機構做出改變。不過，熟悉國會警局擴展內情官員認為，相關計畫在此之前就在醞釀當中，反映了超黨派環境現狀，包括暴力威脅風險增大，特別是來自與白人至上主義有關的團體。

舊金山將是華府國會警察擴展兩大站之一，另一個在佛州坦帕市。未來將擴展到更多城市。國會警察發言人聲明表示，佛羅里達與加州是目前大部分潛在威脅之地。針對國會成員威脅的地區性調查與檢控，相當重要，國會警察分局將與當地美國檢察官辦公室緊密合作。

美國檢察官辦公室北加地區發言人西蒙斯（Abraham Simmons）回應，將與當局共同合作。他表示，歡迎國會警察加入北加聯邦執法社群，期待合作調查與起訴針對國會議員、工作人員威脅或暴力的個人及團體，與其他相關犯罪活動。舊金山新國會警局辦公室將設在北加州地區情報中心，是全美80個聯邦認可的綜合中心之一，服務數百個執法機構、地區政府與私人部門，結合聯邦與地區力量，處理地區性威脅與暴力案件。

加州擁有眾議院最大的國會代表團，共有53名成員，也是眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）與共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的所在地點。他們兩人擁有國會警察的全職保護。許多加州眾議員成員都是全國性注目焦點，為政治辯論中心人物。

北加州區域情報中心目前約有85名工作人員，主要由當地與聯邦執法機構提供。中心主任賽納（Mike Sena）表示，許多中心人員具有情報、威脅評估或公共衛生等專業領域知識，中心也進行培訓。目標是結合各機構合作，更快速評估並阻止威脅。他指出，特勤局與美國法警合作，提供國會警局仿效前例，機構間合作執行保護全國民選與政府官員。

警察 加州 美國

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