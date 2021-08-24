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僑台商產學合作 世華工商婦協齊響應

記者李榮／灣區報導
世界華人工商婦女協會北加州分會與台灣國際產學中心，舉辦「僑台商產學合作計畫–談智慧農業發展線上講座」。（記者李榮／翻攝）
世界華人工商婦女協會北加州分會與台灣國際產學中心，舉辦「僑台商產學合作計畫–談智慧農業發展線上講座」。（記者李榮／翻攝）

世界華人工商婦女協會北加州分會與台灣國際產學中心響應「全球僑台商產學合作方案」，22日晩間舉辦「僑台商產學合作計畫–談智慧農業發展」線上講座，邀請國立中興大學、東海大學和嘉義大學三校學者及業界專家參與，希望深化台美雙邊產學交流，促進農業技術升級與對接。

僑務委員長童振源致詞指出，台灣是熱帶農業科技先進國家，擁有技術、智能、資材以及豐沛農業科技研發能量，不但具備農漁畜相關技術，更在農產品加工、智慧科技、觀光農業、大健康產業等領域，能協助僑台商產業升級。他表示，為整合台灣各大學產學合作亮點及資源，僑委會於今年2月推出「全球僑台商產學合作方案」，彙編各校專屬「產學合作服務手冊」，並且建立國內大學國際產學單位與海外僑台商合作網絡，同時提供單一數位聯絡窗口與服務平台串聯海外商會與國內大學合作交流。

當日包括駐舊金山辦事處副處長李盈興、世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華、北加州分會會長胡威妮、世界台商總會名譽總會長林貴香、北美洲台商總會名譽總會長吳怡明、中興大學校長薛富盛、東海大學主任謝長奇、嘉義大學主任黃文祿、國際產學聯盟執行長徐新宏及近70餘位世華會員與產學人士都上線參加。

胡威妮表示，僑台商與台灣產官學合作可以台灣學界的研究發明推廣至世界，也協助提高產業的經濟效益與國際競爭力。相信在合作下，未來能夠注入更多資源與能量。

台灣國際產學中心由中興大學、東海大學、嘉義大學、台北科技大學、台北醫學大學、勤益科技大學、彰化師範大學、雲林科技大學及弘光科技大學等台灣9所大學組成。希望藉由此次線上講座，邀集學界與業界專家分享台灣目前農業科技研發與應用，以及各校智慧農業的亮點技術，並期待透過產學合作及技術轉移提升企業技術能量。

台灣 加州 華人

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