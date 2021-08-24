投書／邱信福：1.56億反仇亞預算 史無前例1.1億將於3年內投放 為不同社區組織提供受害者支援服務

加州議員邱信福。（邱信福提供）

編者按：加州 眾議員邱信福（David Chiu）投書本報，細述了曾經親身遭遇的歧視亞裔 事件，與如今加州州府對於反抗仇視亞裔史無前例的預算 投入。以下為投書文章（有刪改）。

我甚少與任何人提及以下的經歷，而這件事卻影響了我的一生。

在我就讀哈佛大學的第一年時，有一天我收到了鄰近大學亞裔學生們的來電，告知我他們在校內一同遇上針對亞裔的仇恨事件。當學方拒絕懲處施襲者時，這次來電成為他們呼籲其他亞裔學生團結一致的機會。這個呼籲喚醒了我的內心，決意致力打擊社會上的不公現象，為亞裔社區和家庭發聲。自此我成為一名學運活躍分子，決志上哈佛法學院，成為民權律師，並最終出任為民選官員。

在過去18個月裡，我不時回想起當年我所感到的悲傷和憤怒。

除新冠疫情及經濟衰退之外，我們還一同目睹震驚社會的針對亞裔社區暴力案件。這都是緣始於上任總統和個別人士，他們刻意讓仇恨和偏執充斥於社會。令到社區內的長者，兒童及前線工作人員等無辜受累，並受到暴力對待。我們現正處身於美國歷史上一個重要時刻，必須一起挺身而出，不管在街上，學校內和工作場所，我們都需要為正義發聲，維護社區安全。

正因爲這些切身感受，驅使我推動「亞太裔公平預算案」，投放資源去打擊針對亞裔的種族主義。並為仇恨罪行中的受害者提供切實的援助。我很高興與州眾議員丁右立，加州亞太裔立法黨團，以及州內150個亞太裔組織合作，在今年的州預算案中獲得史無前例的1億5600萬元撥款，以投放主理針對亞裔的仇恨事件。

預算中的三分之二，即1億1000萬元會於三年內投放，將為不同社區組織提供受害者支援服務和防止暴力事件。預防勝於治療，因此另外2000萬元將用於跟進反亞太裔仇恨事件和在社區中收集數據。要遏止反亞太裔仇恨，我們首要是有序地記錄各種正上升的反亞太裔仇恨事件。另外1650萬美元將投放於為亞太裔學生創造安全的校園環境。最後1000萬元將用於支持不同語言的媒體，為我們這個多元社區提供相應及適當的語言服務。這些媒體朋友得到社區信賴，我們可因此確保所有加州社區內掌握最新的重要資源和關鍵及時的新聞。

千里之行，始於足下。縱然這些資源未必能完全結束或解決仇恨及大家所面對的問題，誠然我們經已踏上了解決系統性不公的大道。這亞太裔公平預算案將建立短期和長期的機制來支持各個社區。

我將努力不懈，繼續於為未來爭取更多的資源，確保所有亞太裔社區在未來感到安全和公平。保障社區的安全使我們一同更安全。在此，我要感謝議會內一衆議員，州長紐森和亞太裔社區領袖們在這困難時期支持我們為社區投入的努力。仇恨未息，義竿仍立。