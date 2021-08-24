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金山華埠慶祝中元節 祈福消災

記者李晗／舊金山報導
金山華埠都板街的舞火龍活動，驅除瘟神。（記者李晗／攝影）
金山華埠都板街的舞火龍活動，驅除瘟神。（記者李晗／攝影）

8月22日周日是農曆七月十五，也就是中國傳統文化中的中元節以及盂蘭盆節，或俗稱「鬼節」。在舊金山華埠，連續多場的中元節活動都圓滿結束。

今年是舊金山華埠第二次舉辦中元節的活動。與去年不同的是，去年疫情非常嚴重，所以當時的中元節活動都以戶外的街會巡遊為主。今年疫情有所緩和，所以許多活動搬回了室內。今年的活動由中華總會館、妙蓮仙館（Lotus Taoism Institute）、柔功門聯合主辦，華埠歷史文化協會協辦。

13日周五晚上，華埠在都板街（Grant）舉行了舞火龍的活動。舞火龍是傳統習俗之一，民眾把點燃的香插在龍的身上，讓火龍全身都插滿一炷炷的香。隨後道館的人員舉起火龍在都板街上巡遊，達到「驅瘟神」的效果，祈求疫情盡快結束，民眾都平安健康。不少民眾、遊客都參與到了其中，往火龍的身上插香。

過去的一個周末期間，在華埠的勝利堂內也舉行了法會，恭迎「舍利子」，也贈送了福米、禮品給民眾。22日周日也在康年海鮮酒家舉行了慈善福壽康寧齋宴。中華總會館、中華總商會代表均有出席。

妙蓮仙館的高嗣正道長感謝各位社區代表的支持，讓今年的活動可以圓滿結束，順祝大家身體健康。疫情當前，全球各地都遭逢劫難，他希望舉辦這活動讓為眾生祈福，消災解難。

去年的大士王巡遊，今年在改為了在勝利堂的門口供奉大士王。周末的兩場法會分別是「道德舍利供天法會」，宣揚中國道德文化，舍利子淨化天地，酬謝神恩，以及「讚星轉運」法會，祈求神福庇佑，四季平安。

華埠 疫情 中國

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