教堂或成聖荷西下一處經濟適用房用地

教堂可能成為聖荷西的下一處經濟適用房用地。（美聯社）

禮拜堂可能成為尋找永久住所人士的下一個避難所。

聖荷西 和當地的宗教領袖提議修改該市的經濟適用房計畫，允許開發商在教堂、私人俱樂部、旅館 和劇院等聚會場所進行建設，繞過該市通常冗長的許可和審批程序。該市稱這些場所為公共／準公共，或稱PQP。

集會場所通常有多餘的土地，如草場或停車場，對住房開發很具吸引力。市政府估計，如果該政策得到批准，在整個聖荷西可以建造300至500個經濟適用房，其中禮拜場所是最有可能開發的地點。市政府承諾將盡可能地減少停車影響，來配合居民的大量湧入。

2010年代末，在聖地牙哥 的宗教領袖中開始了在教堂地產上造房的運動，稱為 「不錯，在上帝的後院 ，即YIGBY…」。NIMBY和YIMBY等類似名稱的運動相仿。2019年，聖地牙哥市議會通過立法，取消了對教堂的停車要求，並簡化了許可程序，允許禮拜場所建造經濟適用房。

在集會場所土地上建房的戰略是去年公布的聖荷西反流離失所政策的一部分。市長李卡多（Sam Liccardo）在他2021至22年預算中加入了研究這個建議的資金。這也是該市崇高目標的一部分，即到2023年為止建造2萬5000套住房，其中包括1萬套可負擔住房。自2018年以來，該市已建成3348個住房單位，其中506個是可負擔得起的。

「流離失所有很多負面影響，」該市住房部門的部門經理瑪瓦卡納（Kemit Mawakana）說。「它會影響到教育，影響到像老年人這樣的弱勢群體。

如果得到批准，該住房計畫將是自願的。教堂、旅館和類似的建築不會被強制要求在他們的場地上建造可負擔的住房。

聖荷西於日前舉辦了一次虛擬會議，作為為期兩個月的外聯工作的一部分，向居民介紹這一想法。

這個計畫已經在位於聖荷西市中心的基督教堂Cathedral of Faith的高層中獲得了一些支持，教會已經與開發商Sand Hill地產公司合作了一年多，在教會的13.4英畝土地上建造一個全部為可負擔單位的住房項目，與市政府的談判仍在進行。根據教會的說法，這個兩棟樓的項目計畫將提供258個可負擔單元：一棟為低收入家庭，另一棟為老年人，每棟樓均設計有五層。

「我們教會關注的核心問題是滿足我們社區的需求，」Cathedral of Faith教會的運營總監和執行牧師福爾曼（Kurt Foreman）說。「作為教會，我們一直試圖為解決社區問題提供途徑。因為我們有1萬2000名會眾，他們是教會的一部分，也是社區的一部分。我們遇到的一個大挑戰是可負擔住房，這是至關重要的，可能是我見過的最高級別的挑戰」。

福爾曼希望該市能盡快通過這一政策，據他估計，如果教會走傳統的規畫路線，至少要到2025年才能開始施工。有了擬議的政策，破土動工的時間最快可以提前到2023年。

一些人對建房的時間表表示擔憂：Sand Hill地產公司的規畫和權利主管林奇（Steve Lynch）說，他擔心住房項目的審批時間仍會過長。

「總的來說，離我們可以開始解決任何類型的可負擔住房，或任何類型的住房危機，最快也要有四年時間，也許更長」，林奇說。「在我來到這裡的20年裡，無家可歸者人數在這個城市爆炸性地增長，需要有所行動了。老實說，四年時間太長了。

聖荷西市還在考慮一項類似的分區政策，允許圖書館、博物館、機場、消防站、會議中心、政府辦公室和其他公共建築容納經濟適用房。

在聖荷西有諸如峰田聖荷西國際機場和聖荷西州立大學等541個公共／準公共場所，其中203個是聚會性質的，包括禮拜場所。

另一次社區會議暫定於11月舉行。該政策將於今年秋天提交給市規畫委員會，隨後市議會將在明年年初對之進行審議。

「這是教會介入的好契機，我們有使其成為我們獨有版本『谷歌村』的一些想法，」爾曼開玩笑說。「可能不適合所有的教會，但卻是一個教會提供幫助的好機會。