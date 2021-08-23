卡爾多山火連燒8天 毀林將即破10萬畝

卡爾多山火22日繼續蔓延，穿越山林區，預料焚燒地區將超過10萬畝。(Getty Images)

北加州山火 危害持續擴大，卡爾多山火 (the Caldor Fire) 22日繼續蔓延，穿越山林區，預料焚燒地區將超過10萬畝。另規模龐更大的迪克西山火 (the Dixie Fire) 朝西北方向蔓延，這場山火被迫撤離家園民眾人數愈來愈多。

警方目前下令，北加 州所有國家森林區從22日起到勞工節均將全面關閉。南太浩湖區居民受到危害空氣的侵襲。

加州森林防火廳表示，卡爾多山火連續焚燒八天，目前焚毀林地高達9萬8149畝，轉眼即將突破10萬畝。消防隊員與大火搏鬥，可是控制範圍仍然為零。隨著大火擴大，森林消防隊面臨挑戰愈來愈高。加州森林防火廳發言人荷馬 (Stephen Homer) 說，對抗卡爾多這場大火，天氣是最重要因素，全體員工焦慮期待風向能夠配合救火工作。

目前規模最大的迪克西山火已焚毀72萬1298畝林地，消防隊已控制37%災區火勢，然而在風勢助燃情況下，大火東區災情持續擴大。防火廳官員表示，西區夜間濕度提高，減緩火勢蔓延。

三一縣 (Trinity County) 的紀念碑山火 (the Monument Fire) 到22日上午已焚毀14萬7323畝林地，火勢16%受控。沙士塔縣 (Shasta County) 、三一縣、德哈馬縣 （Tehama) 的麥克法蘭山火 (McFarland) 已焚毀11萬7985畝林地，火勢已66%受控。

由於這幾場大型山火，聯邦國家森林局 (the U.S. Forest Service) 已宣布22日晚間11時59分起關閉北加州九處國家森林，包括太浩湖國家森林與太浩湖盆地。森林封鎖其從22日到9月6日為止。封閉期間，民眾不得開車經過森林。

另加州緊急服務廳 (California Office of Emergency Services)指出 ，迪克西山火繼續擴大，又有300名以上普拉瑟縣 (Placer County) 居民被迫遷離。截至目前為止，整個加州已有4萬1000以上民眾因山火侵襲，被迫撤離家園。

荷馬表示，卡爾多山火目前朝西北方向迅速蔓延，加州森林防火廳很快就會對阿馬多縣 (Amador County) 居民發出撤離令。

荷馬表示，山火將蔓延到險峻的峽谷與茂密森林，火勢將會增強，控制難度愈來愈大，防火廳22日已動用空中灑水機與大火搏鬥。另外卡爾多山火已嚴重危害南太浩湖區的空氣品質。

灣區22日的空氣品質沒有受到山火煙塵的影響。根據氣象局，灣區22日空氣品質指數不會超過50。空氣品質指數50以下屬健康，50-100之間為適度健康。