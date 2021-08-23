我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

高溫108度 金山60歲男子死谷健行亡

編譯組／灣區22日電
舊金山一名健行者在死谷國家公園死亡。事發當時氣溫高達108度。(美聯社)
舊金山一名健行者在死谷國家公園死亡。事發當時氣溫高達108度。(美聯社)

一名60歲的舊金山人士上周三（18日）在死谷國家公園 (Death Valley National Park)「黃金峽谷健行步道」(the Golden Canyon Trail) 健行時，不幸死於途中。事發當時，死谷溫度高達108度。

死者為舊金山居民史坦貝克 (Lawrence Stanback)。國家森林服務局表示，18日)下午約1時40分，收到一名遊客因高溫不適中風的警報。緊急救護人員前往現場，爲這名遊客進行心肺復甦治療。

加州死谷國家公園處於海平面以下，範圍橫跨加州與內華達州，號稱全美最熱、最乾燥的國家公園。死谷國家公園今年7月創下130度高溫，離全球最高溫紀錄只差4度。華氏134度全球最高溫紀錄創於1913年。

健行步道上有大型警告布告，上稱：「嚴重高溫。止步。上午10時以後最好不要在健行步道行走。」

參與緊急救護工作的死谷國家公園管理員18日接獲緊急通知後，隨即步行前往現場，確定史坦貝克已經不幸喪生。

公園管理員表示，事發當時，死谷風勢強勁，加州公路巡警直升機無法前往現場，將史坦貝克遺體取出。直到晚間氣溫降低，才能順利完成取回遺體。

這是死谷不到一個月出現的第二名高溫情況下健行死者。7月28日一名來自華盛頓州的69歲人士死於死谷南方的健行步道上，當時氣溫為華氏118度。

高溫 步道 加州

上一則

煙霧吹散北加山火 灣區空氣變好了

下一則

這3處 灣區疫苗接種率最低 也低於加州12歲以上接種率

延伸閱讀

加州州長在罷免選舉中有可能被更少票者取代位置

加州州長在罷免選舉中有可能被更少票者取代位置
一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅218萬 判刑2至3年

一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅218萬 判刑2至3年
罷免紐森正反兩方 金山街頭對峙 一度口角

罷免紐森正反兩方 金山街頭對峙 一度口角
加州罷免州長紐森正反兩方 金山街頭對峙

加州罷免州長紐森正反兩方 金山街頭對峙
加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

2021-08-17 23:21
驗尸官辦公室確認，6月10日在佩德羅角（Pedro Point）發現的遺體，身分為失蹤的84歲華人阿婆張瓊珍 ( Jean Chang Kan Fung )。（舊金山警局供圖）

失蹤84歲華裔張婆婆 遺體確認

2021-08-17 02:16
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城

30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城