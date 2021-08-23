高溫108度 金山60歲男子死谷健行亡

舊金山一名健行者在死谷國家公園死亡。事發當時氣溫高達108度。(美聯社)

一名60歲的舊金山人士上周三（18日）在死谷國家公園 (Death Valley National Park)「黃金峽谷健行步道 」(the Golden Canyon Trail) 健行時，不幸死於途中。事發當時，死谷溫度高達108度。

死者為舊金山居民史坦貝克 (Lawrence Stanback)。國家森林服務局表示，18日)下午約1時40分，收到一名遊客因高溫 不適中風的警報。緊急救護人員前往現場，爲這名遊客進行心肺復甦治療。

加州 死谷國家公園處於海平面以下，範圍橫跨加州與內華達州，號稱全美最熱、最乾燥的國家公園。死谷國家公園今年7月創下130度高溫，離全球最高溫紀錄只差4度。華氏134度全球最高溫紀錄創於1913年。

健行步道上有大型警告布告，上稱：「嚴重高溫。止步。上午10時以後最好不要在健行步道行走。」

參與緊急救護工作的死谷國家公園管理員18日接獲緊急通知後，隨即步行前往現場，確定史坦貝克已經不幸喪生。

公園管理員表示，事發當時，死谷風勢強勁，加州公路巡警直升機無法前往現場，將史坦貝克遺體取出。直到晚間氣溫降低，才能順利完成取回遺體。

這是死谷不到一個月出現的第二名高溫情況下健行死者。7月28日一名來自華盛頓州的69歲人士死於死谷南方的健行步道上，當時氣溫為華氏118度。