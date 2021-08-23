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這3處 灣區疫苗接種率最低 也低於加州12歲以上接種率

編譯組／灣區22日電
安蒂奧克市 (Antioch) 西城區、舊金山的金銀島 (Treasure Island) ，與東屋崙的東南區是灣區新冠疫苗接種率最低的區域。圖為舊金山一處疫苗接種站。(美聯社)
安蒂奧克市 (Antioch) 西城區、舊金山的金銀島 (Treasure Island) ，與東屋崙的東南區是灣區新冠疫苗接種率最低的區域。圖為舊金山一處疫苗接種站。(美聯社)

東灣康曲柯士達縣 (Contra Costa County) 安蒂奧克市 (Antioch) 西城區、舊金山的金銀島 (Treasure Island) ，與東屋崙的東南區是灣區新冠疫苗接種率最低的區域。這些地區居民疫苗接種率不但遠低於其所屬縣轄區平均數，也低於加州12歲以上人口65%的接種率。

根據報導，這三個地區居民不願前往接種疫苗原因各異。許多當地民眾不相信政府與醫療機構，因而不願前往接種疫苗。有些民眾則從親友處、社交媒體取得有關疫苗的假資訊，因而逃避接種疫苗。

許多當地居民屬低收入階層，為了生活必須身兼數職，工作非常忙碌，沒有時間抽空前往接種。一名雜貨店工人表示，她目前有兩個工作，每周工作六天，沒有時間到診所接種。只有等待活動接種疫苗卡車停在她工作的雜貨店附近才有辦法。

面對各個社區不同的挑戰，縣府衛生局員工必須絞盡腦汁，設法遊說民眾積極前往接種。一名安蒂奧克的市議員甚至說盡好話，遊說選區民眾接種疫苗。

根據加州接種疫苗資料庫，舊金山金銀島合格民眾接種疫苗比率不到45%。相較之下，整個舊金山12歲以上合格民眾接種疫苗比率高達79%。雖然如此，舊金山仍逃不過Delta 變種病毒的襲擊。今年7月初，舊金山每天平均確診數不過27個，現在每日平均確診已達到235個。

45歲的金銀島居民岡薩雷斯 (Keith Gonzales) 談到接種疫苗時，言語神色間透露出他對疫苗的恐懼感。他說，他對疫苗本身深感懷疑。他從網路影片中看到疫苗陰謀論，這更加深他對疫苗的恐懼與不信任。可是岡薩雷斯知道，如果想找個工作，必須要接種疫苗。

62歲的華裔金銀島居民吳金生 (音譯，Jin Sheng Wu) 經常推著嬰兒車，讓愛孫坐在車內，在金銀島的Gateview 大道散步。吳金生說，沒有時間接種疫苗。他的女婿羅本 (音譯，Ben Luo) 則說，接種疫苗有時會出現類似流感症狀的副作用，他們對此感到擔心。

聯邦疾病防治中心 (CDC) 強調，新冠疫苗安全有效，民眾應該盡快完成接種。目前全球死於新冠肺癌人數高達440萬。美國一地就有62萬8000人死於新冠。

東灣阿拉米達縣12歲以上民眾完全接種疫苗比率為73%，縣內最大城市屋崙12歲以上民眾完全接種疫苗率為70.3%，已接種ㄧ次疫苗比率為84.6%。可是屋崙郵遞區號94605東城區完全接種濾才不過62%。這個郵遞區號居民總共4萬3400人，以西語裔、非洲裔為主，生活在貧窮線以下人口高達14%。

阿拉米達縣衛生局員工尼爾森 (Andrew Nelson) 表示，縣府目前與社區團體合作，在這個東城區郵遞區號內挨家挨戶贈送口罩、房租與食品相關訊息，同時鼓勵民眾積極接種疫苗。尼爾森說，民眾會比較相信專家講的話。

疫苗 舊金山 工作

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