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過度去角質 反而傷皮膚

家庭醫生在線
皮膚上的角質層若太少，就會導致皮膚缺少油脂，失去潤滑感。（Getty Images）
皮膚上的角質層若太少，就會導致皮膚缺少油脂，失去潤滑感。（Getty Images）

皮膚有著獨特的新陳代謝系統，一段時間後，角質細胞就會因老化而脫落，沒掉落的角質細胞則堆積在臉上。定期去除角質才能避免毛孔堵塞、皮膚暗沉或爆痘等情況，能讓皮膚更好吸收護膚品。但是如果過度去除角質，對皮膚也會造成以下四點傷害。

1、皮膚變粗糙

過度去除角質，會使附在角質層上由油脂腺分泌的油脂也被去除，因而使皮膚失去滑潤感，甚至讓變得更加粗糙。在剛去角質短時間內，肌膚會如牛奶般絲滑，但是時間一長，皮膚就會變得更加敏感、粗糙，最後失去光澤感。

2、有灼熱感

人的皮膚上有著豐富的毛細血管，而過度去除角質會讓皮膚受損，甚至是傷及毛細血管，從而產生一定的灼熱感，嚴重時還會出現血絲。尤其是肌膚敏感者，症狀會更為嚴重，這種情況建議馬上就醫。

3、導致脫皮

如果皮膚上的角質層太少或者沒有了，就會導致皮膚缺少油脂從而失去潤滑感，使得皮膚過於乾燥，甚至出現脫皮的情況。一旦出現脫皮的現象，切不可用手去撕這些皮屑，以免加重皮膚受損狀態。

4、皮膚失去保護

角質層雖然會隨新陳代謝而脫落，但平時它主要充當著保護皮膚的角色。如果過度去除角質，皮膚便失去了保護屏障，很容易會有瘙癢、泛紅等現象，加上現在的空氣汙染這麼嚴重，對皮膚的傷害更大。要注意的是，皮膚一但受傷千萬不能用手去抓撓，指甲裡藏有很多無法用肉眼看到的細菌，接觸傷處後便可能使皮膚出現更嚴重的傷害。

適度的去角質對皮膚的新陳代謝有一定的促進作用，有助於改善不少皮膚問題。去角質的頻率要根據自己的膚質來判斷，比如油性皮膚一個月可以兩到三次，但敏感肌則最好一月一次或不去角質。

過度去除角質會對皮膚造成傷害。（Getty Images）
過度去除角質會對皮膚造成傷害。（Getty Images）

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