研究：二型糖尿病藥 可減緩阿茲海默症

新研究指出，二型糖尿病藥物可能與減緩阿茲海默症認知衰退有關。(美聯社)

目前尚不清楚二型糖尿病 藥物DPP-4抑制劑(DPP-4 inhibitors)是否可直接預防癡呆症惡化，但研究人員表示，未來研究可能探討其潛力。最新發表於2021年8月號「神經病學」(Neurology)期刊的研究發現，這種二型糖尿病藥物與減少阿茲海默症 患者腦部斑塊、優化認知評分有關。

這類藥物被稱為二肽基肽酶-4抑制劑(peptidase 4)或DPP-4抑制劑，用於開立給二型糖尿病的處方藥物，協助降低血糖 。美國食品暨藥物管理局批准通過的DPP-4抑制劑藥物包括Januvia (sitagliptin)、Onglyza (saxagliptin)、Tradjenta (linagliptin)以及Nesina (alogliptin)。

南韓首爾延世大學醫學院資深研究報告作者李斐玉(Philhyu Lee，譯音)表示，糖尿病患者已被證明有罹患阿茲海默症較高風險，主要可能是高血糖水平因素，與大腦中澱粉樣蛋白累積有關。他指出，研究不僅顯示服用二肽基肽酶-4抑制劑可降低血糖水平、有較少大腦中的澱粉樣蛋白的總體含量，大腦中與阿茲海默症相關區域的澱粉樣蛋白水平也較低。

研究人員對282名患有阿茲海默症的受試者進行腦部掃描，測量期澱粉樣蛋白斑塊的累積，或大腦中與記憶力下降相關的異常蛋白質沉積物。他們也在為期2.5年中位隨訪期間、大約每12個月進行一次認知測試與重複評估。研究包括三個組別：70名服用DPP-4抑制劑治療糖尿病患者、71名沒有服用DPP-4抑制劑的糖尿病患者、141名沒有罹患糖尿病者。

在研究人員調整年齡、性別、教育、認知狀態與阿茲海默症相關APOE-4基因突變後等因素後，腦部掃描顯示，服用DDP-4抑制劑患者的澱粉樣蛋白含量，低於其他兩個組別受試者。糖尿病患者在服用DDP-4抑制劑後，整體認知與記憶下降情況也少。此外，服用DDP-4抑制劑者有很好的認知分數。

不過，賓州蓋辛格聯邦醫學院(Geisinger Commonwealth School of Medicine)記憶與認知計畫神經病學教授芬尼(Glen Finney)質疑可透過降低澱粉樣蛋白，對減少記憶衰退產生影響。他認為，必須有更大型研究協助了解情況。除了規模較小，研究也存在侷限性，研究人員缺乏基線血糖水平數據，這些數據將有助於確定研究結果中、血糖隨著時間變化而發揮作用。

研究內容也未使用腦部掃描、尋找澱粉樣蛋白累積隨時間的變化。此外，李斐玉與同事們指出，儘管進行多次簡短智能測驗 (Mini-Mental State Examination; MMSE) ，其被認為是追蹤認知功能變化的準確方法，但精度不如神經心理學測試等更全面的認知評估。

儘管如此，芬尼指出，先前研究也已將糖尿病藥物與減緩認知衰退關聯性連結，有助於改善阿茲海默症緩者症狀。他表示，過去數十年來研究表明，阿茲海默症病例與葡萄糖及糖尿病相關，相關治療方法可用於糖尿病治療，DDP-4抑制劑是另一個例子。

刊登於2020年8月號「阿茲海默症與癡呆症」(Alzheimer’s & Dementia)期刊研究報告，調查1192名罹患二型糖尿病但沒有認知障礙者、807名同時罹患二型糖尿病與阿茲海默患者的記憶測試結果。發現DDP-4抑制劑與阿茲海默症患者記憶力下降速度較慢有關。也發現另一種降血糖藥物庫魯化錠(每福敏) Glucophage (metformin)，與APOE-4基因突變阿茲海默患者的記憶力衰退較慢有關。

堪薩斯大學醫學中心神經病學助理教授莫瑞斯(Jill Morris)表示，DPP-4抑制劑被用於改善血糖調節，臨床研究表明，可能與大腦中澱粉樣蛋白累積增加有關。讓血糖水平恢復正常，可能使澱粉樣蛋白處理正常化。