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社交趨增 感冒今夏捲土重來

編譯組／灣區電
感冒將於今年夏天捲土重來，鑒於Delta變種病毒高傳染性，最好方法就是接受檢測、緩解症狀，不用過度擔憂。(圖取自CDC官方臉書)
感冒將於今年夏天捲土重來，鑒於Delta變種病毒高傳染性，最好方法就是接受檢測、緩解症狀，不用過度擔憂。(圖取自CDC官方臉書)

在漫長的一年多保持社交距離與戴口罩之後，今夏終可見親友了。但請小心，可能因此患上感冒。現在新冠疫情中要找到一絲曙光難上加難，因除Delta變種病毒高傳染性之外，還夾雜其他病毒傳染的可能性。過去一年時間堅持社交距離與戴口罩的積極結果，就是許多人都度過一個沒有感冒的四季。然而，隨著人們追趕失去的社交聚首，感冒捲土重來，部分患者還表示一直很難復原。

感冒症狀與新冠症狀的重疊，更加深焦慮。一名患者於5月下旬，對自己流鼻涕、頭痛與鼻塞感到擔心，接受新冠檢測陰性，但由於是疫情以來第一次出現症狀，相當擔憂，期間感到非常疲倦，感冒病徵比過去嚴重。

紐約市內科醫生洛瑞亞(Jeffery Loria)表示，每個人對自己症狀更加緊張，因此會認為感冒更嚴重。自2020年3月至2021年初春，他幾乎沒有見到感冒、流感、鼻竇感染或上呼吸道感染的病人，證明大部分人戴口罩、保持社交距離的正面結果。

全球都有證據證明此一結論。例如發表在2021年2月期的「自然通訊雜誌」(Nature Communications)的研究紐西蘭全國性新冠封鎖影響文章發現，2020年流感與其他呼吸道病毒感染，前所未有地減少。美國一項統計數據更具說服力：根據美國疾病控制暨防治中心數據，2020-2021年流感季節僅導致1名嬰兒死亡，上一個季節則有199名嬰兒因流感喪生。

約翰霍普金斯兒童中心小兒醫學助理教授、小兒傳染病專家西克賽謬爾(Anna Sick-Samuels)表示，口罩有助於防止病毒傳播，不僅針對新冠病毒，還有其他感染。但隨著口罩拿掉、所有保護措施放鬆，可看到一些呼吸道病毒再次傳播，簡單地從空氣傳染，包括咳嗽、打噴涕，或是到公共場所。

CDC於2021年6月發出罕見呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，簡稱RSV)警告，在美國南部多州包括阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、肯塔基州出現RSV病毒病例異常激增。CDC於7月27日公布數據，美國其他各地也開始發現有相關病例上升。RSV通常會引起輕微類似感冒症狀，但可能有時在非常年幼或老人身上併發危險病症，也是嬰兒毛細支氣管炎與肺炎的常見原因。RSV通常在秋冬傳播，但今年罕見地自3月就開始出現。

理論上說，免疫系統可能因為缺乏接觸病毒而失去抵抗運作，可能會使部分特定呼吸道感染，例如感冒、流感與RSV更加嚴重。西克賽謬爾表示，若多次暴露在相同病毒，免疫系統可能增強，並會更快對病毒做出反應，從而在下次感染病毒時，產生較輕的症狀。鑒於有數百種不同的呼吸道病毒，身體是否接觸過某一種病毒，只是機率問題。

CDC專家表示，特別關切RSV，是因為嬰兒與老年人在新冠疫情關閉期間，沒有接觸過RSV病毒，更可能面臨重症風險。但是，防止新冠傳播措施包括社交距離、戴口罩、勤洗手、出現症狀時留在家中、保持雙手遠離臉部，都有助遏止RSV與流感病毒傳播。

普通感冒沒有治療方法，抗生素對病毒性疾病無效，但不代表沒有方法緩解疼痛與流鼻涕。除了維持水分與充分休息，洛瑞亞指出，服用乙醯胺基酚(acetaminophen)緩解疼痛、畏寒與發燒；解充血藥(decongestants)緩解流鼻涕和鼻塞；止咳藥止咳。

此外，若實在感到不適，應考慮接受新冠測試。洛瑞亞表示，由於感冒及RSV病毒的病徵與新冠相似，新冠檢測數量又開始增加。他表示，若感到不舒服，應該接受新冠測試，並且留在家中直到恢復。一般情況下，若只是感冒，大部分呼吸道病毒會自行消退。最重要的是，若開始流鼻涕和打噴涕，不要驚慌。鑒於Delta變種病毒高傳染性，最好方法就是接受檢測、緩解症狀，對感冒與鼻竇感染捲土重來，不必過度擔憂。

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